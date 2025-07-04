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大而美法案簽署在即 法人：匯率環境有利低成本布局投等債

2025/07/04 13:36

美國總統川普預計明簽署「大而美」減稅減支法案，當中將國家舉債上限提高了5兆美元，法人預期，有機會帶來大量發債需求。（法新社）美國總統川普預計明簽署「大而美」減稅減支法案，當中將國家舉債上限提高了5兆美元，法人預期，有機會帶來大量發債需求。（法新社）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國聯邦眾議院通過總統川普「大而美」減稅減支法案，川普預計明天簽署法案。法案中將國家舉債上限提高了5兆美元（約新台幣14.4兆），以避免財政部將面臨的債務違約風險。法人預期，債務上限提高後，有機會帶來大量發債需求；而美元在上半年表現疲弱，台幣也出現一波升值，匯率環境有利於投資人以新台幣布局美元計價的投資級債券。

此外，川普對等關稅戰暫緩期將至，儘管川普日前公開表示，除非這些國家已跟美國達成協議，否則不打算延長暫緩期限，但市場普遍預期協商將持續，且政策輪廓已初步形成，估計對全球經濟影響有限。展望後市，隨7月關稅政策明朗、經濟數據雜訊減少，進一步強化Fed降息預期，利率有望持續下滑，短期內，預期美國財政擴張方向不變。

國泰投資級公司債 （00725B）基金經理人李育齡建議，隨著美國財政擴張下，發債需求上升，短線上可能導致殖利率仍有波動，建議投資配置上可納入高信評公司債，以「收益優先」，有利提升投資組合息收狀況，其中又以信評BBB級是投等債中收益表現相對佳的債種，兼顧息收的同時，其違約率也較非投等債低，是進可攻、退可守的債券投資首選。

李育齡指出，長線來看，考量關稅影響有限、信用債買盤回溫，讓投等債利差收窄，價格表現持穩，目前殖利率仍在長線相對高點，投資價值浮現，若未來通膨可控、經濟持續放緩，聯準會仍有望在今年有1至2碼降息空間，加上金融監管趨於寬鬆，有望改善美債流動性，逐步反映在債市價格中。

此外，對投資人來說，目前投資級債券殖利率已攀升至歷史相對高位，而美元在上半年表現疲弱，創下自1973年以來最差紀錄，台幣也出現一波升值。這樣的匯率環境，有利於投資人以較低的新台幣成本，分批布局美元計價的債券資產。國泰投信建議，投資人可採取「定期定額」策略，分散進場時點，降低匯率與利率波動風險，並將債券資產作為投資組合中的防守型配置，參與未來債市行情。

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