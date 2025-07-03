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環球晶攜手美力台灣前進12所學校 推動《台灣超人》公益放映

2025/07/03 16:50

環球晶攜手美力台灣，推動《台灣超人》公益放映。（環球晶提供）環球晶攜手美力台灣，推動《台灣超人》公益放映。（環球晶提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕環球晶圓攜手美力台灣3D協會與台灣產業創生平台，推動紀錄片《台灣超人》公益放映計畫，涵蓋宜蘭、新竹與苗栗三地共12所國小、國中與特殊教育學校，提供逾千位學童與師長觀賞。

環球晶表示，活動聚焦環球晶與母公司中美矽晶營運據點所在縣市，並深入山區、海線與資源相對不足的地區，結合行動電影車巡演與影像教育，期盼透過真實感人的故事，在孩子心中種下勇氣與希望的種子。

《台灣超人》由曾歷經重病、親身體會生命重量的曲全立導演執導。他以鏡頭走訪台灣各地，記錄一群雖不為人熟知、卻在逆境中堅持信念的人們，有人身體殘缺仍持續發明創造，有人默默守護森林與土地，有人用音樂陪伴特殊孩子走過孤單。他們沒有披風，卻用行動詮釋了什麼是真正的勇氣與愛。

環球晶指出，放映包括宜蘭市光復國小、蘇澳鎮文化國中、五結鄉宜蘭特殊教育學校、羅東鎮北成國小；新竹市香山區的港南國小與茄苳國小；苗栗縣頭份市永貞國小、通霄鎮的圳頭國小、南和國小與城中國小等校。來自不同年齡與背景的學童與師長，共同在銀幕前感受真實人生的樣貌，看見勇氣、同理與堅持的力量。

環球晶表示，為了讓更多孩子也能親身體驗電影的感動，部分場次由全台唯一的「美力台灣3D行動電影車」執行。這台由曲全立導演親自打造的電影車，十年來奔走於偏鄉與離島，無論路途多遙遠、天氣多惡劣，從未停下腳步，只為將影像的感動帶進最需要的角落，讓更多孩子也能擁有一次身歷其境的觀影體驗。

特別的是，電影車也搭載行動太陽能板，讓孩子在觀影之餘接觸綠能、培養環境永續的意識。此舉與中美矽晶集團長期深耕再生能源領域、積極推動永續發展的理念相呼應，為這項公益計畫注入更深層的價值與意義。

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