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美越協議股匯雙漲 台幣重返28字頭

2025/07/03 10:17

美越協議激勵股匯雙漲　新台幣強升逾1角重返28字頭（記者陳梅英攝）美越協議激勵股匯雙漲　新台幣強升逾1角重返28字頭（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美越達成協議激勵股匯雙漲，台股今日開高走高，新台幣兌美元匯率也衝破28.9元價位，勁揚逾1角，續創波段新高，重見28字頭。

美國總統川普宣布，美國與越南已達成貿易協議，將降低原定關稅至20%，轉運關稅40%，那指、標普創新高，也連動台股今日開高走高。

此外，就在市場關注3日將發布的美國6月非農就業數據前，有小非農之稱的ADP 就業數據意外下跌，6月民間企業新增就業減少3.3萬人，為2023 年 3 月以來首見，使美債殖利率一度跳水，市場對於聯準會7月提早降息預期加深，美元指數徘徊在3年低點。

新台幣匯價一早隨台股熱錢湧入再度發動攻勢，開盤後直奔28字頭，最高升底28.886元，創下2022年4月11日以來新高，目前在28.9元附近徘徊。

美越協議讓市場對美台談判前景更具信心，帶動外資熱錢持續湧入，加上出口商把握機會拋匯，新台幣升值動能強勁，表現優於多數亞幣。

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