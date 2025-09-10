獨家》TEL社長河合利樹 昨密會魏哲家「賠罪」

東京威力科創（TEL）社長兼執行長河合利樹傳昨晚密會台積電董事長魏哲家「賠罪」？（歐新社資料照）

〔記者洪友芳／台北報導〕SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展於今（10）日正式開幕，昨天傍晚國際半導體協會（SEMI）率設備商前往總統府拜會總統賴清德，傳出設備大廠東京威力科創（TEL）社長兼執行長河合利樹原本也在拜會名單內，但他並未出席，原來他去向台積電董事長暨總裁魏哲家「賠罪」，為陳姓前員工涉及2奈米技術洩密案親自道歉，並提出如何善後的對策，他今天是否會像往年出現在展覧會場，預期將倍受關注。

台灣是TEL的重要市場，台積電更是TEL的重量級客戶，每年9月的半導體展，河合利樹皆會專程來台灣參展，也必定參加SEMI的活動，包括重要論壇、拜會總統、科技菁英晚宴等，但昨天傍晚的拜會總統行程，傳出河合利樹原本也在名單內，但他並未出席，改由TEL其他日本主管參加。

據了解，河合利樹缺席拜會總統的原因，有一說是因時機敏感，他為了避免尷尬，選擇不公開露面；但台積電內部知情人士透露，河合利樹其實是因昨與魏哲家在新竹有約，他每年來台灣參展，必定會拜訪魏哲家，只是今年發生2奈米洩密事件，會面應該是為了「賠罪」，即是為陳姓前員工涉及2奈米技術洩密案親自道歉，並提出如何善後的對策，至於善後內容是什麼，因屬兩人密會，就無從得知了，可能要問TEL才知道。

國際半導體展從今日至9月12日，於台北南港展覽館一、二館盛大展開，呼應全球產業趨勢，今年展會以「Leading with Collaboration. Innovating with the World. 世界同行 創新啟航」為主軸；TEL今年也仍參展，但因2奈米洩密事件正調查中，TEL低調以對，今年並没有像往年安排產品與技術說明媒體記者會，河合利樹是否會像往年現身展場，預期將是關注焦點。

東京威力科創（TEL）社長兼執行長河合利樹，昨晚密會台積電董事長魏哲家「賠罪」？（記者洪友芳攝）

