晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

LTN經濟通》二輪勝四輪 台灣機車霸全球

2025/09/10 06:46

台灣機車熱潮不只在日本延燒，歐洲市場同樣反應熱烈。（翻攝自motorcycle.com）台灣機車熱潮不只在日本延燒，歐洲市場同樣反應熱烈。（翻攝自motorcycle.com）

日本是台灣機車出口最大市場

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣機車的設計與製造實力，正逐漸受到全球肯定。根據車輛公會統計，今年前5月台灣機車外銷金額達到28.9億元，較去年同期成長5.53%。其中，日本以8.5億元的出口額遙遙領先，年增幅高達132%，穩居台灣機車最大的海外市場。

台灣機車熱潮不只在日本延燒，歐洲市場同樣反應熱烈。西班牙緊追在後，出口額為4億元，年增115.6%，義大利排名第三，出口額為3.2億元，年增46%。

第4至第10名依序為，以色列1.69億、希臘1.14億、阿拉伯聯合大公國1.1億、德國1.07億、美國1.02億、比利時8千萬、韓國約7990萬。值得注意的是，前10大出口國之中，僅有比利時及韓國出口額呈現衰退。

若以出口數量觀察，今年前5月台灣機車外銷數量9.98萬輛，年增達20.84%，出口量最多的是阿拉伯聯合大公國，達到2.8萬輛，年增143.75%；第二名是馬達加斯加1.6萬輛，年增54.97%；第三名是日本1.59萬輛，年增111.95%。

車輛公會指出，台灣機車設計及製造技術已完全獨立自主，品質與日本並駕齊驅，廣受國際肯定，並自創品牌行銷國內外，在外銷部分，隨著機車業者赴中國及東南亞投資設廠，整車外銷比率則逐漸提高。

台灣的機車產業曾被視為「代工王國」，依賴進口組裝與技術引進，並依附日系品牌發展，然而，今日的台灣機車不再只是代工工廠，而是建立自有品牌，並在國際市場展露頭角。從東南亞熱銷的通勤車，到歐洲街頭出現的台灣機車，台灣製造正以高品質、技術創新和市場靈活性，在全球市場中佔有一席之地。

根據車輛公會統計，今年前5月台灣機車出口額年增5.53%。（資料照，圖由光陽提供）根據車輛公會統計，今年前5月台灣機車出口額年增5.53%。（資料照，圖由光陽提供）

台灣是第三大機車出口國

台灣的機車歷史，幾乎就是一部從代工到自立的產業發展史。1960年代，台灣的機車產業剛剛起步，市場需求主要來自本地通勤人口。當時，日系品牌如山葉（Yamaha）和本田（Honda）進入台灣，建立代工合作，台灣企業則以模仿與組裝為主，逐步累積製造技術和生產經驗。那個年代的台灣，機車不只是交通工具，更是經濟快速成長的象徵，城市街頭川流不息的摩托車，見證著台灣工業化的腳步。

隨著時間推移，本土品牌開始崛起。1980年代，SYM（三陽工業）、KYMCO（光陽工業）與PGO等品牌陸續成立，逐步嘗試建立自有品牌，從單純的代工轉向市場銷售。政府政策的支持，為產業提供了成長養分，也讓台灣機車有了自我研發和品牌塑造的空間。

進入1990年代，台灣機車銷售量持續穩定成長，外銷年增率更連續突破兩位數，這是過去轉口貿易鼎盛時期無法比擬的成就。對台灣機車產業而言，這一時期具有里程碑意義，代表製造業成功轉型，不僅創造可觀外匯收入，也奠定了機車成為充滿潛力的明星產業地位。

自1998年起，台灣迅速躍升為全球第四大機車生產國，僅次於中國、印度和日本。隔年，台灣機車出口量達39.2萬輛，一舉躍升為全球第三大出口國，僅落後於日本與義大利。

台灣的交通環境也塑造了其機車產業的特性，使小排氣量機車成為最合適的產品。這樣的市場特性，成為台灣機車品牌走向國際市場的一大優勢。小型車輛容易出口、成本相對低廉，也符合亞洲其他城市的通勤需求。正是在這樣的背景下，台灣的機車產業從代工工廠慢慢轉型為擁有自主品牌的國際競爭者。

另一個優勢在於台灣完整的供應鏈。從引擎、煞車系統到外殼零件，台灣都有成熟廠商提供，讓業者能在短時間內因應不同市場需求調整設計。例如，歐洲部分市場偏好復古風格，台灣廠商就能迅速推出符合美學的款式；若某國家要求增加ABS或智慧儀表，業者也能即時調整。這種靈活反應，是大型國際車廠難以比擬的優勢。

東南亞成為最重要的市場之一，機車需求旺盛，台灣品牌得以快速切入。（示意圖，歐新社）東南亞成為最重要的市場之一，機車需求旺盛，台灣品牌得以快速切入。（示意圖，歐新社）

法國前總統歐蘭德 也愛騎台灣機車

當台灣機車逐步站穩國內市場後，國際化成為不可避免的下一步。對許多台灣品牌而言，真正的考驗並不是能否在國內賣出多少輛車，而是能否在陌生的國際市場生存下來。從東南亞到歐洲，台灣機車的國際征途，既是挑戰，也是機會。

東南亞成為最重要的市場之一，泰國、越南、印尼及菲律賓，這些國家的城市交通模式與台灣相似，機車需求旺盛，台灣品牌得以快速切入，在當地找到了天然的立足點。在這些市場，SYM和KYMCO的通勤車型憑藉耐用性與低油耗，贏得消費者青睞。

台灣機車在東南亞的戰略相對務實，他們主打「耐用、低油耗、維修方便」，這些看似基本的賣點，卻正是當地消費者最在乎的特質。在越南，一款125cc車型，憑藉價格合理與油耗低，成為外送員與學生的首選；在菲律賓，業者透過與當地經銷商的合作，建立了完整的維修與零件供應體系，避免了「買車容易、修車難」的困境。

而在歐洲，台灣也打開市場，德國、法國與義大利等城市街頭，都出現標有台灣品牌的機車以及電動機車，這對於台灣企業而言，是一次品牌價值的突破。歐洲是台灣機車最主要的外銷市場，光陽、三陽每年從台灣生產出口的機車中，有半數銷往歐洲；台灣生產的機車，在許多歐洲國家更是當地速克達機車的銷售冠軍。

相較於東南亞的「大眾市場」，歐洲更像是台灣機車展示新技術的舞台。隨著歐盟嚴格的排放法規逐步實施，燃油機車的生存空間愈來愈小，電動機車成為未來趨勢。這正好給予台灣品牌一個突破口。曾在2007年，法國前總統歐蘭德（Francois Hollande）在還是法國社會黨第一書記時，由助理騎著台灣易維特科技公司所生產的EVT-4000e電動機車，於法國西部港口城市LA ROCHELLE騎車。

歐盟市場的門檻在於法規，特別是環保排放標準。台灣廠商早早投入研發，不僅降低碳排放與油耗，也在電動機車領域積極布局。例如KYMCO與Gogoro皆推出符合歐規的電動機車，甚至搭配換電系統，在歐洲獲得試點合作。能快速跟上法規，讓台灣機車不僅「能進歐洲」，還能搶得先機。

法國前總統歐蘭德（Francois Hollande）由助理騎著台灣易維特科技公司所生產的EVT-4000e電動機車。（翻攝自網路）法國前總統歐蘭德（Francois Hollande）由助理騎著台灣易維特科技公司所生產的EVT-4000e電動機車。（翻攝自網路）

電動化將是核心策略

不過，東南亞市場並非一帆風順。中國品牌在此以極具殺傷力的價格戰攻城掠地，日本品牌則憑藉長年累積的品牌忠誠度穩坐龍頭。台灣品牌雖能夠在市場找到空間，要想成為「市場主角」，需更多時間與資源投入。

另外，儘管台灣機車在歐洲市場表現亮眼，但挑戰仍在。義大利、德國本土品牌具強大設計與品牌力，日本車則以穩定品質長期占有市場。此外，歐洲電動機車新創公司數量不斷增加，競爭加劇。對台灣而言，歐洲市場的成功已經是一個重要里程碑。它象徵著台灣機車從本土市場走向國際舞台，並在技術、品牌與創新上都找到自己的位置。

國際市場從來不缺競爭。中國品牌以低價策略迅速擴張；日本品牌則以高品質和品牌信任度掌握中高端市場。即便是電動機車領域，全球的技術標準、電池成本和政策要求，也讓台灣品牌必須持續投入研發與創新。

未來，台灣機車的發展方向顯而易見。電動化將是核心策略，如何鞏固東南亞市場，同時在歐洲和新興市場建立品牌認知，將決定台灣機車能否在全球舞台上持續站穩腳步。從代工王國到品牌創新者，台灣機車的國際征途才剛開始。

歐盟市場的門檻在於法規，特別是環保排放標準。（翻攝自motorcycle.com）歐盟市場的門檻在於法規，特別是環保排放標準。（翻攝自motorcycle.com）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財