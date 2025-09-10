LTN經濟通》二輪勝四輪 台灣機車霸全球

台灣機車熱潮不只在日本延燒，歐洲市場同樣反應熱烈。（翻攝自motorcycle.com）

日本是台灣機車出口最大市場

〔財經頻道／綜合報導〕台灣機車的設計與製造實力，正逐漸受到全球肯定。根據車輛公會統計，今年前5月台灣機車外銷金額達到28.9億元，較去年同期成長5.53%。其中，日本以8.5億元的出口額遙遙領先，年增幅高達132%，穩居台灣機車最大的海外市場。

台灣機車熱潮不只在日本延燒，歐洲市場同樣反應熱烈。西班牙緊追在後，出口額為4億元，年增115.6%，義大利排名第三，出口額為3.2億元，年增46%。

第4至第10名依序為，以色列1.69億、希臘1.14億、阿拉伯聯合大公國1.1億、德國1.07億、美國1.02億、比利時8千萬、韓國約7990萬。值得注意的是，前10大出口國之中，僅有比利時及韓國出口額呈現衰退。

若以出口數量觀察，今年前5月台灣機車外銷數量9.98萬輛，年增達20.84%，出口量最多的是阿拉伯聯合大公國，達到2.8萬輛，年增143.75%；第二名是馬達加斯加1.6萬輛，年增54.97%；第三名是日本1.59萬輛，年增111.95%。

車輛公會指出，台灣機車設計及製造技術已完全獨立自主，品質與日本並駕齊驅，廣受國際肯定，並自創品牌行銷國內外，在外銷部分，隨著機車業者赴中國及東南亞投資設廠，整車外銷比率則逐漸提高。

台灣的機車產業曾被視為「代工王國」，依賴進口組裝與技術引進，並依附日系品牌發展，然而，今日的台灣機車不再只是代工工廠，而是建立自有品牌，並在國際市場展露頭角。從東南亞熱銷的通勤車，到歐洲街頭出現的台灣機車，台灣製造正以高品質、技術創新和市場靈活性，在全球市場中佔有一席之地。

根據車輛公會統計，今年前5月台灣機車出口額年增5.53%。（資料照，圖由光陽提供）

台灣是第三大機車出口國

台灣的機車歷史，幾乎就是一部從代工到自立的產業發展史。1960年代，台灣的機車產業剛剛起步，市場需求主要來自本地通勤人口。當時，日系品牌如山葉（Yamaha）和本田（Honda）進入台灣，建立代工合作，台灣企業則以模仿與組裝為主，逐步累積製造技術和生產經驗。那個年代的台灣，機車不只是交通工具，更是經濟快速成長的象徵，城市街頭川流不息的摩托車，見證著台灣工業化的腳步。

隨著時間推移，本土品牌開始崛起。1980年代，SYM（三陽工業）、KYMCO（光陽工業）與PGO等品牌陸續成立，逐步嘗試建立自有品牌，從單純的代工轉向市場銷售。政府政策的支持，為產業提供了成長養分，也讓台灣機車有了自我研發和品牌塑造的空間。

進入1990年代，台灣機車銷售量持續穩定成長，外銷年增率更連續突破兩位數，這是過去轉口貿易鼎盛時期無法比擬的成就。對台灣機車產業而言，這一時期具有里程碑意義，代表製造業成功轉型，不僅創造可觀外匯收入，也奠定了機車成為充滿潛力的明星產業地位。

自1998年起，台灣迅速躍升為全球第四大機車生產國，僅次於中國、印度和日本。隔年，台灣機車出口量達39.2萬輛，一舉躍升為全球第三大出口國，僅落後於日本與義大利。

台灣的交通環境也塑造了其機車產業的特性，使小排氣量機車成為最合適的產品。這樣的市場特性，成為台灣機車品牌走向國際市場的一大優勢。小型車輛容易出口、成本相對低廉，也符合亞洲其他城市的通勤需求。正是在這樣的背景下，台灣的機車產業從代工工廠慢慢轉型為擁有自主品牌的國際競爭者。

另一個優勢在於台灣完整的供應鏈。從引擎、煞車系統到外殼零件，台灣都有成熟廠商提供，讓業者能在短時間內因應不同市場需求調整設計。例如，歐洲部分市場偏好復古風格，台灣廠商就能迅速推出符合美學的款式；若某國家要求增加ABS或智慧儀表，業者也能即時調整。這種靈活反應，是大型國際車廠難以比擬的優勢。

東南亞成為最重要的市場之一，機車需求旺盛，台灣品牌得以快速切入。（示意圖，歐新社）

法國前總統歐蘭德 也愛騎台灣機車

當台灣機車逐步站穩國內市場後，國際化成為不可避免的下一步。對許多台灣品牌而言，真正的考驗並不是能否在國內賣出多少輛車，而是能否在陌生的國際市場生存下來。從東南亞到歐洲，台灣機車的國際征途，既是挑戰，也是機會。

東南亞成為最重要的市場之一，泰國、越南、印尼及菲律賓，這些國家的城市交通模式與台灣相似，機車需求旺盛，台灣品牌得以快速切入，在當地找到了天然的立足點。在這些市場，SYM和KYMCO的通勤車型憑藉耐用性與低油耗，贏得消費者青睞。

台灣機車在東南亞的戰略相對務實，他們主打「耐用、低油耗、維修方便」，這些看似基本的賣點，卻正是當地消費者最在乎的特質。在越南，一款125cc車型，憑藉價格合理與油耗低，成為外送員與學生的首選；在菲律賓，業者透過與當地經銷商的合作，建立了完整的維修與零件供應體系，避免了「買車容易、修車難」的困境。

而在歐洲，台灣也打開市場，德國、法國與義大利等城市街頭，都出現標有台灣品牌的機車以及電動機車，這對於台灣企業而言，是一次品牌價值的突破。歐洲是台灣機車最主要的外銷市場，光陽、三陽每年從台灣生產出口的機車中，有半數銷往歐洲；台灣生產的機車，在許多歐洲國家更是當地速克達機車的銷售冠軍。

相較於東南亞的「大眾市場」，歐洲更像是台灣機車展示新技術的舞台。隨著歐盟嚴格的排放法規逐步實施，燃油機車的生存空間愈來愈小，電動機車成為未來趨勢。這正好給予台灣品牌一個突破口。曾在2007年，法國前總統歐蘭德（Francois Hollande）在還是法國社會黨第一書記時，由助理騎著台灣易維特科技公司所生產的EVT-4000e電動機車，於法國西部港口城市LA ROCHELLE騎車。

歐盟市場的門檻在於法規，特別是環保排放標準。台灣廠商早早投入研發，不僅降低碳排放與油耗，也在電動機車領域積極布局。例如KYMCO與Gogoro皆推出符合歐規的電動機車，甚至搭配換電系統，在歐洲獲得試點合作。能快速跟上法規，讓台灣機車不僅「能進歐洲」，還能搶得先機。

法國前總統歐蘭德（Francois Hollande）由助理騎著台灣易維特科技公司所生產的EVT-4000e電動機車。（翻攝自網路）

電動化將是核心策略

不過，東南亞市場並非一帆風順。中國品牌在此以極具殺傷力的價格戰攻城掠地，日本品牌則憑藉長年累積的品牌忠誠度穩坐龍頭。台灣品牌雖能夠在市場找到空間，要想成為「市場主角」，需更多時間與資源投入。

另外，儘管台灣機車在歐洲市場表現亮眼，但挑戰仍在。義大利、德國本土品牌具強大設計與品牌力，日本車則以穩定品質長期占有市場。此外，歐洲電動機車新創公司數量不斷增加，競爭加劇。對台灣而言，歐洲市場的成功已經是一個重要里程碑。它象徵著台灣機車從本土市場走向國際舞台，並在技術、品牌與創新上都找到自己的位置。

國際市場從來不缺競爭。中國品牌以低價策略迅速擴張；日本品牌則以高品質和品牌信任度掌握中高端市場。即便是電動機車領域，全球的技術標準、電池成本和政策要求，也讓台灣品牌必須持續投入研發與創新。

未來，台灣機車的發展方向顯而易見。電動化將是核心策略，如何鞏固東南亞市場，同時在歐洲和新興市場建立品牌認知，將決定台灣機車能否在全球舞台上持續站穩腳步。從代工王國到品牌創新者，台灣機車的國際征途才剛開始。

歐盟市場的門檻在於法規，特別是環保排放標準。（翻攝自motorcycle.com）

