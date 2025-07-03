焦點股》台積電：股價飆高達1105元 創4個半月新高

台積電股價飆高達1105元，創4個半月新高 （記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／竹科報導〕美國與越南達成貿易協議，激勵美股標準普爾500指數、那斯達克指數創歷史新高，台積電ADR強彈3.97%也創新高；激勵台積電（2330）股價今飛越1100元大關，以1105元開出，大漲20元、漲幅1.84%，創4個半月以來新高，市值進一步達28.65兆元，帶動半導體類股上漲1.5%以上。

美國總統川普週三宣布美越達成貿易協議，美國對越南商品徵收20% 的關稅，40%的轉運關稅，美國則能免關稅進入越南市場。美股週三除了道瓊指數下跌10.52 點，那斯達克指數大漲190.24 點，標準普爾500指數上漲29.41點，費城半導體指數上漲103.55 點，輝達上漲 2.58%。

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台積電ADR強彈3.97%也創新高，達233.6美元，激勵台積電（2330）股價今飛越1100元大關，以1105元開出，大漲20元、漲幅1.84%，創4個半月以來新高，市值進一步達28.65兆元，帶動半導體類股上漲1.5%以上。

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