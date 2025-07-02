馬斯克：星鏈網路服務已在斯里蘭卡推出

馬斯克今（2日）宣布，星鏈的高速、低延遲網路現已在斯里蘭卡推出。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下太空技術公司Space X的「星鏈（Starlink）」衛星網路服務，已在斯里蘭卡推出。

馬斯克今（2日）稍早在社交平台X發文宣布，星鏈的高速、低延遲網路現已在斯里蘭卡推出。

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消息一出，引發網友熱議，有網友表示，「斯里蘭卡的好消息」、「高速網路像頭目一樣登陸斯里蘭卡。」、「歡迎來到斯里蘭卡！又一扇通往世界的窗戶已經打開。」「Starlink繼續為偏遠和服務不足地區的高速連接開闢新的機會！」等。

但也有網友不看好，稱「斯里蘭卡的星鏈？大多數人都在為生存而掙扎，這真是個大膽的選擇。」，還有網友反諷稱「哇哦，斯里蘭卡也有星鏈？我敢打賭，那裡的普通人買得起它肯定和私人飛機一樣『便宜』。」

甚至有網友發起投票，詢問斯里蘭卡人民，怎麼看待有星鏈的事？截至台灣時間4點43分左右，共有558名X用戶投票，其中投票感謝馬斯克的人佔76.7%，投票認為不需要星鏈的人佔23.3%。

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