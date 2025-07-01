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小確幸！5-12月雲端發票500元獎 每期加開70萬組

2025/07/01 11:01

財政部今宣布，5-12月統一發票，雲端發票專屬500元獎每期加開70萬組。（資料照）財政部今宣布，5-12月統一發票，雲端發票專屬500元獎每期加開70萬組。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部賦稅署表示，今年5-12月期統一發票，每期雲端發票專屬獎500元獎將增開70萬組，由245萬組增為315萬組，每期雲端發票專屬獎開獎總組數將由256萬6030組增加至326萬6030組，鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，以享有更多中獎的小確幸。

賦稅署說明，今年1-4月期每期統一發票開獎獎別及組數比照2024年9-12月期每期開獎獎別及組數規劃開出1000萬元特別獎1組、200萬元特獎1組、頭獎至六獎各3組及雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6千組、800元獎10萬組、500元獎245萬組。

由於今年度統一發票給獎經費凍結30%的專案報告經立法院財政委員會審查完竣，准予動支，經審慎評估統一發票給獎經費執行情形，財政部規劃5-12月期每期統一發票開獎組數，雲端發票專屬獎500元獎組數每期將增開70萬組，由245萬組增加為315萬組，其餘獎別開獎組數維持不變，每期雲端發票專屬獎開獎總組數將由256萬6030組增加至326萬6030組，讓民眾享有更多中獎機會，也鼓勵民眾多多使用載具儲存發票。

賦稅署提醒，民眾消費時索取雲端發票，並利用財政部電子發票整合服務平台或財政部統一發票兌獎APP進行各式載具歸戶至手機條碼及設定領獎帳戶，除可避免中獎獎金漏接，亦可讓民眾從消費索取發票到發票儲存、捐贈及兌領獎全程無紙化，響應節能減碳，還可享有雲端發票專屬獎中獎機會，一舉數得。

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