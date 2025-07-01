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焦點股》台郡：00929賣在阿呆谷！股價5天狂飆28.3％

2025/07/01 09:49

台郡近期獲得神祕買盤加持，股價狂飆。（記者卓怡君攝）台郡近期獲得神祕買盤加持，股價狂飆。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕軟板廠台郡（6269）因復華台灣科技優息ETF（00929）更換成分股，在6月24日遭00929暴力大賣8823張，00929持有台郡張數從1萬184張大減至1361張，引發股價大跌，一度瀕臨破底危機，但出現大量神祕外資買盤進場承接，近5日以來外資天天買進台郡，共買進台郡5498張，反觀投信賣超10319張，今日台郡再度急拉漲停，近5日股價狂飆28.3%，顯示00929反而賣在阿呆谷。

今日台郡股價再拉漲停，漲停價61.8元，委買張數逾900張。

台郡為蘋果軟板重要供應商，近年積極進行轉型，不參與市場價格競爭，積極布局AI伺服器、光通訊與車用電子等高成長應用市場，公司力拚今年轉虧為盈，台郡表示，公司將聚焦「技術創新、成本控管、穩健經營」三大策略主軸，導入智慧製造以提升營運效率，未來經營團隊將更加專注於解決高速傳輸相關技術瓶頸，發展高附加價值應用，並提供模組化產品與整合解決方案。台郡重申不會缺席AI與機器人等關鍵市場，朝高技術、高效能與高價值的目標穩健邁進。

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