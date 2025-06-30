兆豐銀主辦緯創6億美元聯貸 超額認購1.6倍

看好生成式AI商機，兆豐銀主辦緯創美元6億元聯貸超額認購1.6倍（圖為兆豐銀提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕看好生成式AI未來發展潛力，由兆豐銀行主辦之緯創資通股份有限公司美元6億元永續績效連結聯貸案，於30日完成簽約，本聯貸案推出後即有11家金融同業踴躍參與，超額認購1.6倍。

隨生成式人工智慧（AI）與大型語言模型（LLM）需求快速擴張，全球雲端服務供應商與超大型資料中心業者大幅增加AI伺服器採購。

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兆豐銀行表示，緯創為全球領先的資通訊產品研發、製造、服務提供者，本次聯貸案資金用於償還既有金融機構借款及充實中期營運週轉資金，聯貸案條件結合ESG永續績效連結指標，代表緯創在善盡社會責任及永續成長方面之成就，獲得銀行團支持持續共同推展ESG。

其中，緯創為全球領先ODM大廠，已逐步由傳統代工轉型為AI與高階伺服器解決方案供應商，成功卡位全球主要晶片商及系統供應鏈，持續朝AI領域轉型。

兆豐銀行戮力追求永續成長，統籌主辦離岸風電、太陽能等ESG聯貸案，推動綠色金融發展，積極協助企業朝共好目標邁進。

尤其，兆豐銀在聯貸業務上表現更為亮眼，113年度更榮獲亞太區貸款市場公會（Asia Pacific Loan Market Association,APLMA）評選為「臺灣年度最佳聯貸銀行」，此為兆豐銀行第三度獲此項殊榮，且受國內外機構及企業的高度信賴與肯定。

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