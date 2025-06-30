規模逾2億中國基金靠泡泡瑪特今年大賺24％ 擊敗97％同行

規模逾2億中國基金靠泡泡瑪特今年大賺24%（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泡泡瑪特擊敗茅台，成為規模約700萬美元（約新台幣2.04億元）鵬華精選回報靈活配置混合基金第1大持股，彭博報導，受惠於泡泡瑪特股價大漲激勵，該基金今年來績效回報約24%，擊敗2300檔同行，成為大贏家。

彭博報導，1位30歲的中國基金經理人謝天元，今年憑藉泡泡瑪特等Z世代青睞的投資組合，擊敗了同行。

請繼續往下閱讀...

基金追蹤機構東方貨幣資訊數據顯示，鵬華精選回報靈活配置混合基金今年的回報率為24%，在大約2300檔同業中排名前3%。

謝天元在2024 年初接手該基金，他很快就用紅極一時的拉布布玩偶製造商泡泡瑪特取代了當時位居該基金第1大持股茅台。

他對該基金進行了重新定位，反映了數位影響力和青年消費帶來的文化轉變，如何為中國投資者創造機會，以應對世界第2大經濟體的更廣泛挑戰。

在目睹了這家玩具製造商的產品在泰國的受歡迎程度後，他的信念更加堅定，他說，這表明“非線性增長，每個指標都顯示出突破性的潛力”。

文件顯示，截至3月，泡泡瑪特佔該基金總資產的10.5%，已達單一持股最高上限，除了重押泡泡瑪特，他還押注毛格平化妝品有限公司，今年上漲了83%，以及重慶百雅衛浴有限公司和煙台中國寵物食品有限公司。

謝天元的策略堅定地瞄準了Z世代的消費趨勢，在這種趨勢中，購買決策是由情感觸發因素和愛好驅動的。儘管川普對等關稅上調威脅迫在眉睫，但這種行為變化推動了中國股市的反彈，尤其是在人工智慧的勢頭開始消退之後。

處於這一趨勢核心的公司，包括泡泡瑪特和以獨特黃金吊墜而聞名的老普黃金，Laopu自1年前在香港首次上市來，股價漲了 2000%以上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法