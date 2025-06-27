台積電登《時代》百大影響力企業 輝達、三星落榜

美國《時代》雜誌公布2025年全球百大影響力企業名單，台積電上榜。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國《時代》雜誌（Time）公布2025年全球百大影響力企業名單（TIME100 Most Influential Companies 2025），台積電榜上有名，是唯一上榜的晶圓代工業者，其對手三星落榜，就連AI晶片巨擘輝達（NVIDIA）也未獲選，今年首次跌出榜外。

這份名單分成5大類別，分別是顛覆者（Disrupters）、創新者（Innovators）、領導者（Leaders）、巨擘（Titans）以及先驅者（Pioneers），台積電隸屬於巨擘類別。該評比根據相關資料和專家意見，對企業的影響力、創新性、成就等項目進行綜合評估，選出全球百大最具影響力企業。

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台積電的競爭對手南韓三星及英特爾都未上榜，輝達也不在名單上。

入選最具影響力的巨擘，包含台積電、OpenAI、華為、安謀（Arm）、亞馬遜（Amazon）、臉書母公司Meta、TikTok母公司字節跳動（ByteDance）、股神巴菲特的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）投資公司以及Netflix等知名企業。

最具影響力的創新者，包括任天堂、阿里巴巴、比亞迪、阿拉伯聯合大公國AI企業G42、德國AI線上翻譯DeepL等。

最具影響力的顛覆者，包括中國深度求索（DeepSeek）、靠公仔爆紅的泡泡瑪特（Pop Mart）、數據標註平台Scale AI等。

最具影響力的領導者，包括美國資產管理巨頭貝萊德（BlackRock）、語言學習應用程式多鄰國（Duolingo）、美國AI新創Anthropic、提供AI等各式進修課程的線上教育平台Coursera、職場社群平台LinkedIn（領英）、南韓現代汽車等。

最具影響力的先驅者，則包括荷蘭艾司摩爾（ASML）、AI診療Qure.ai、馬斯克的SpaceX、日本軟銀（SoftBank）等。

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