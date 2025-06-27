錢櫃併好樂迪內線交易案 好樂迪董事長等5人起訴

檢調查出2019年間錢櫃併好樂迪有內線交易情形。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕國內KTV龍頭錢櫃2019年間，擬收購好樂迪在外流通股，使好樂迪成為錢櫃子公司，但公平會認為，結合後市占率約達45％，具市場主導力量，禁止結合；台北地檢署查出，時任錢櫃榮運長榮建勳、好樂迪董事長顏瓊章、監察人陳美純、財務部經理林秀娟、專員吳家茹5人提前獲知竟搶先買賣股票，但大多都虧損，其中顏擬制性虧損1238萬元，榮也虧2萬，台北地檢署今依違反證券交易法起訴這榮、顏等5人。

錢櫃想併好樂迪歷經2007年、2008年及2009年3度向公平會申請合併，都被否決，2019年2月，錢櫃再宣布擬砸67億元合併好樂迪，維持雙品牌經營，並向公平會提出結合申請。

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但公平會認為，2業者是視聽歌唱服務市場上前2大，市佔率在雙北、桃竹地區達到6至7成，合併將嚴重影響競爭，且可要漲價就漲價，消費者將無法抗衡；另徵詢各界意見，包括唱片公司、伴唱業者、音樂著作權集體管理團體及消費者保護團體等，大多反對且表達兩者結合有限制競爭疑慮，因此禁止結合。

檢調則查出，早在2018年12月初，錢櫃董事長練台生、好樂迪董事長顏瓊章決定啟動合併案；至於榮建勳、顏瓊章、陳美純、林秀娟、吳家茹5人，各自因職務機會，事先得知合併案，其中4人有簽署保密承諾書，吳女則是好樂迪當年併購特別委員會的紀錄者，5人竟從2019年1月至2月間提前買賣股票。

其中，顏瓊章賣出錢櫃股票378張，擬制性虧損1238萬多元，榮建勳賣錢櫃股票1張，獲擬制性虧損2萬2000元，林秀娟買進好樂迪股票3張，擬制性獲利1萬5131元，吳家茹買好樂迪1張、賣出好樂迪2張，實際獲利3819元；至於陳美純買好樂迪股票6張，獲擬制性虧損3453元，另又買進錢櫃6張、賣出錢櫃1張，擬制性獲利6萬2000元。檢方今依內線交易罪嫌起訴顏、榮等5人，並請法院審酌5人認罪並繳回犯罪所得，請依法減輕其刑。

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