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Fed官員：關稅將開始推高通膨 未來壓力更大

2025/06/27 11:31

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）。（路透資料照）里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）週四（26日）表示，關稅很有可能在未來幾個月推高通膨，並稱，聯準會（Fed）的政策已經到位，足以應對未來的情況。

《路透》報導，巴爾金在紐約商業經濟協會（New York Association for Business Economics）的一次會議上表示，自己確實認為美國將面臨價格壓力。談到關稅及其對物價壓力的影響，巴爾金指出，到目前為止，這些上調對衡量的通膨率影響不大，但預計未來還會有更大的壓力。與此同時，企業評論稱，他們預計會轉嫁川普上調關稅的部份影響。

巴爾金隨後提到，自己不希望關稅對通膨的影響，與美國剛經歷完的影響一樣顯著。並稱，在疫情大流行期間，有跡象表明，消費者會試圖避開有關稅的商品，這在某些程度上可能會限制通膨成長的效果。

聯邦公開市場委員會（FOMC）上週結束最新的一場政策會議，會後官員們將隔夜目標利率維持在4.25-4.5％的範圍之間不變。由於預期中的關稅可能推高今年的通膨，同時抑制經濟成長和就業，前景的不確定性使Fed保持觀望態度。

巴爾金在演說中指出，Fed在就業和通膨職責方面都面臨風險，並以前景不確定性為由，拒絕透露貨幣政策的走向，同時警告，央行的利率目標存在多種可能情況，調整利率的確切時機並不如許多人預期的那麼重要。

大多數聯準會官員都處於觀望狀態，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）本週在國會作證時重申了這一立場，但一些Fed理事會官員認為，關稅造成的會是一次性的物價上漲，表態願意在7月降息；期貨市場則預計聯準會將在9月的FOMC會議上降息。

巴爾金會後向記者表示，政策制定者不應放棄任何可能的行動，同時他仍在尋求數據來決定如何制定利率政策。基於當前經濟的強勁趨勢，Fed有時間耐心追蹤事態發展，等待經濟的透明度提高，屆時將能夠更好地應對經濟所需的一切。

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