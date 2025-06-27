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關稅恐釀10億美元損失 Nike砍中國產量降低衝擊

2025/06/27 09:35

Nike週四公佈財報，同時宣佈將減少對中國生產的依賴，以應對美政府關稅。（路透資料照）Nike週四公佈財報，同時宣佈將減少對中國生產的依賴，以應對美政府關稅。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕運動大廠耐吉（Nike）週四（26日）宣佈，將減少對中國生產的依賴，以減輕美國進口關稅的影響，並預計第1季營收降幅將小於預期，推動Nike股價盤後大漲近11％

《路透》報導，Nike週四公佈第4季業績，表現超出預期，不過公司高層隨後指出，美國總統川普（Donald Trump）對主要貿易夥伴進口產品徵收全面關稅，可能會使公司成本增加約10億美元（約新台幣291.1億元）。

Nike財務長弗蘭德（Matt Friend）表示，中國是川普加徵關稅幅度最大的國家之一，佔Nike進口到美國鞋類總產量的約16％。但隨著Nike將生產轉移到其他國家，公司計劃到2026年5月底將這一數字降至高個位數。

消費品是受到全球兩大經濟體之間關稅爭端影響最大的領域之一，但Nike高層表示，他們正專注於減輕財務壓力。弗蘭德補充，Nike將「評估」企業成本削減措施，以應對關稅影響。Nike日前已宣佈，調高部份美國產品的價格。

晨星研究（Morningstar Research）分析師史瓦茨（David Swartz）表示，關稅的影響很大，不過預期其他運動品牌公司也會跟著漲價，因此Nike可能不會損失太多市佔。

Nike執行長希爾（Elliott Hill）以運動為核心的產品創新和行銷策略開始取得成效，跑步類產品在經歷了幾季的疲軟之後，在第4季恢復了成長。在快速成長的跑步市場中失去市佔後，Nike大力投資Pegasus、Vomero等系列跑鞋，同時縮減了Air Force 1等運動鞋的產量。

花旗（Citi）分析師波拉德（Monique Pollard）表示，Nike的跑步系列表現非常強勁，並稱新款跑鞋和運動服飾產品預計將抵銷Nike經典運動鞋的銷量下滑。

Nike第4季銷售下滑12％，來到111億美元（約新台幣3231.2億元），但仍優於預期的107.2億美元（約新台幣3120.5億元）。Nike預計Q1營收將出現中個位數降幅，略優於分析師預期的7.3％。中國市場仍是Nike的痛點，公司高層表示，由於Nike正面臨更嚴峻的經濟情勢和激烈的競爭，中國市場的復甦將需要時間。

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