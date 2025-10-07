還能再漲150％？華爾街大多頭估黃金這時衝上1萬美元

華爾街大多頭預估，金價到2030年將站上每盎司1萬美元。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕Yardeni Research總裁兼首席投資策略師亞德尼（Ed Yardeni）表示，今年黃金利多，是市場上表現最好的資產之一，在各國持續購買黃金等因素的帶動下，這波強勁的漲勢預計還會持續個幾年，最終將金價在2030年前推上每盎司1萬美元。

《商業內幕》報導，亞德尼週一（6日）撰文稱，黃金價格破紀錄的上漲趨勢可能會一直持續到2030年，而亞德尼喊出的1萬美元目標價代表金價將在未來5年漲151％，這比這名大多頭對於標普500指數的高度樂觀預期更具野心。

亞德尼認為，推動黃金持續上漲的動能有幾項原因，包括經濟不確定性、央行買盤等因素。

亞德尼表示，近年來，經濟和地緣政治角力動搖了現狀，導致投資人湧向黃金等避險資產。在先前的報告中，他提到，美國總統川普（Donald Trump）的關稅、川普試圖向聯準會（Fed）施壓以降低利率，以及中國的房地產因素都是推動黃金避險需求上升的因素。

亞德尼在報告中寫道，現在的多方情緒受到「黃金賣權期權」的支持，這些央行正在增加國際儲備中的黃金比例。

展望前景，亞德尼表示，到目前為止「一切都很好」，黃金價格似乎已接近他所設定的2025年底達每盎司4000美元的目標價，如果保持目前的漲勢，預計到2030年，將突破1萬美元大關。

近年來，各國央行一直在積極購買黃金，這也是支撐近期金價成長的因素之一。根據世界黃金協會（World Gold Council）最新消息，8月全球央行黃金儲備淨增加15噸。哈薩克、保加利亞和薩爾瓦多是當月最大的買家。

過去1年，個人和機構投資人也對黃金這一避險資產表現出濃厚興趣，因為他們擔心經濟動盪、美元走弱以及新一輪通膨的可能性。今年至今，黃金價格已漲近50％，有望創下自1970年代以來的最佳表現。

