高市早苗維持貨幣寬鬆？顧問曝最快這時升息

高市經濟政策顧問本田悅朗表示，12月升息預計會是合適的時機。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本自民黨新任總裁高市早苗（Sanae Takaichi）一名親密的經濟顧問表示，日本央行（BOJ，日銀）要在新政府組建後，於本（10）月推動升息可能過早，12月升息預計會是更合適的時機點。

《彭博》報導，高市經濟政策顧問本田悅朗（Etsuro Honda）週一（6日）表示，在自己的觀點看來，10月升息「可能比較困難」，這取決於宏觀經濟環境，但若是12月要升息1碼（0.25個百分點），應該就沒問題。

本田的發言表明，儘管先前有傳言稱，日銀將在10月政策會議後升息，但隨著高市在週六贏得自民黨總裁選舉，日銀可能會暫緩升息。

高市是著名的貨幣寬鬆政策支持者，也是日本已故前首相安倍晉三（Shinzo Abe）的接班人，預計將在10月中旬的國會選舉中成為日本首名女首相。

本田表示，高市希望日銀謹慎升息，儘管高市並未提及具體的升息時機點。本田是「安倍經濟學」的主要設計者之一，在安倍政府期間，擔任首相經濟顧問，過去兩年，本田也持續為高市提供不少建議。

高市當選自民黨揆令部份投資人感到意外，因為在競選期間對手小泉進次郎（Shinjiro Koizumi）的呼聲似乎更高。日經指數週一（6日）狂飆逾2000點，週二（7日）延續漲勢，日圓兌美元匯率本週貶破150大關。

本田指出，日圓過度貶值將影響通膨，使通膨居高不下，目前還很難說理想的水位是多少，但如果超過150，就有點過頭了。

高市勝選後，市場對日銀在10月30日會議後升息的預期大幅下降，目前交易員預估屆時升息的可能性約為25％，低於上週的68％左右預期。高市在去年參選自民黨總裁時，曾稱在這個時刻升息「很愚蠢」，儘管在這次的選舉中他淡化了相關觀點，但根據《共同社》日前的調查，高市仍認為「利率目前應該維持不變」。

