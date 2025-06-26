台睿參加北美生技展收穫豐 吸引多家國際藥廠洽談合作

台睿硒產品-西寧特目前是主要業績來源。（圖:擷取自台睿官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃台睿生技（6580）日前參加「2025年北美生技展」，推廣旗下小分子抗癌藥物CVM-1118，該藥於今年正式獲得美國FDA孤兒藥資格認定，成功吸引多家國際藥廠洽談合作。

台睿表示，已針對CVM-1118下一階段的神經內分泌瘤（NET）適應症啟動臨床試驗設計，並與美國FDA展開溝通，有機會能與這些公司合作，共同啟動多國多中心的臨床試驗。而在肝癌適應症方面，台睿亦與多家中國大型藥企展開對談，對於年底預計在中國啟動的臨床試驗方案，開啟更多潛在的策略合作與前期布局機會。

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除了新藥研發外，台睿在硒相關產品領域也持續推進，旗下硒注射藥品與保健品全面布局臨床與大眾市場。其中台睿開發之硒注射劑「西寧特」，為國內唯一通過食藥署核准之硒微量元素藥品，用於改善因健康及疾病問題造成的身體硒缺乏問題，在臨床安全性與療效備受認可。自藥品上市以來，年複合成長率超過32%。

除了原有2 mL劑型外，「西寧特」已獲得衛福部核准推出10 mL高劑量新包裝，預計於明年第一季正式上市。台睿並與國內點滴製劑領導廠商信東生技簽署合作協議，將由其負責10 mL劑型的國內經銷，拓展藥品應用範疇，於不同科別推動臨床應用，更經由信東生技多年來的海外市場耕耘，啟動產品的海外藥品佈局規劃。

台睿在硒營養保健品的研發領域則持續深耕與創新，成功打造全台唯一通過醫療等級驗證的「硒立元」活性硒原料，截至目前已有四支硒保健品上市。在累積多年硒在醫療及營養保健的實證經驗後，台睿決定更進一步推出自有保健品牌「好硒家」，期以優質活性硒原料，開發更全方位的保健產品線，正式進軍B2C的銷售市場，打進一般銷售通路。首發保健產品將於8月中旬登場，提供民眾保健元素新選擇，預期將在市場上受到矚目。

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