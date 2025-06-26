市府今標售水湳等17筆土地 只有3封標單

台中市政府今標售水湳等17筆土地，但投標冷清。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府今天（26）日標售水湳機場原址區段徵收區及太平新光地區區段徵收區等17筆土地，但只有3封標單，投標情況相當冷清，脫標率17.65%，其中位大巨蛋旁逢大段22創研二以高於底標4.75%以38．6101億標出，成為此3筆中最高的金額，而3筆脫標金額共61.5億；對此，民進黨議員指3筆都在大巨蛋附近，痛批盧秀燕藉大巨蛋議題，炒作土地。

由於今天只有3封標書，現場很多業者表示，由於因為現今銀行貸款成數低，開發市場低迷，而且土地區塊大，很多業者無能力標售，建議若分割標售，脫標率會提高；地政局長曾國鈞表示，地點好的不怕標不出去；地政局副局長劉正倫表示，會考慮分割標售。

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台中市政府今天（26）日標售水湳機場原址區段徵收區及太平新光地區區段徵收區等17筆土地，但只有3封標單，分別是位在大巨蛋的逢大段22、創研段12及文商段50。

其中逢大段22就是位在大巨蛋地址的旁邊，共3818坪，底標為36．8594餘億元，只有一個投標，38.6101億元得標，高於底標4.75%，每坪101.1萬元，傳出得標者是惠宇建設董事長張健均個人名義標得，未來將採合建。

第二案為北屯區創研段12，795.50 坪 ，8.37億元，每坪105.2萬元，第三案西屯文商段，號稱為中央公園前排，475.1坪．得標金額為14.54億元，每306萬。

由於此次脫標率只有17.6%，投標情況相當冷清，溢價率也只有3%，雙雙創下近年標售的新低，總脫標金額約61.5億元，亦僅略高於今年2月的標售，為近年次低紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，本次標售釋出多筆方正千坪土地，可說是把壓箱寶拿出來賣，但由於土地規模大，開發門檻高，有能力砸大錢投入的業者本就不多；加上現今大環境仍受信用管制的拘束，房地產買氣尚未復甦，導致業者購地更加保守，追價意願也不高，使台中本次土地標售繳出近年最慘澹的成績單。

對此民進黨市議員陳淑華痛批，此次水湳經貿園區配餘地招標出3筆土地，且都座落在大巨蛋周邊，坐實盧秀燕藉大巨蛋議題，讓水湳土地價格產生定錨效應，明顯炒作土地，支撐地價、房價。

民進黨議員黃守達表示，此次成功標售出去的逢大段22號土地就緊鄰大巨蛋預定地。盧市府大量賣地之餘，更不忘搭配賣地題材，表面上是規劃重大建設，實則是添房市材火。無非就是短視近利，以公有資源搭建政治舞台。

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