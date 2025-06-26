軋空行情結束？瑞銀籲投資人減碼美股

瑞銀建議投資人減碼美股。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瑞銀指出，追蹤的軋空指數近期暴漲43%，但衡量真實風險偏好的「指標」卻持續走弱。根據歷史法則顯示，類似強力逼空後3個月內，標普500與那斯達克指數平均下跌。加上當前資金面進一步惡化，瑞銀自營交易部門示警，美股這輪漲勢已經走得太遠，建議投資人考慮減碼。

瑞銀強調，目前多重資金流向轉為賣方，包括主動資金持續流出、企業回購驟降，以及科技股面臨的對沖不足風險，這些因素強化了瑞銀對美股看空的判斷。

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瑞銀指出，根據其監測的零售投資者資金流（RMM Flow）顯示，過去5個交易日，外資透過美國上市ETF的資金有4日呈現淨賣出。而機構法人拋售壓力迫近，恐引發高達560億美元的全球股票拋售，其中310億美元針對國際股票，250億美元針對美股。

此外，企業股票回購力道顯著減弱。瑞銀預計，企業回購規模下週將降至300億美元，隨後在8月初前進一步降至每週150-200億美元，原因是公司進入回購靜默期。

瑞銀認為，鑒於當前資金面進一步惡化，美股這輪漲勢已經走得太遠，建議投資人考慮減碼。

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