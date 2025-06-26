晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

軋空行情結束？瑞銀籲投資人減碼美股

2025/06/26 14:32

瑞銀建議投資人減碼美股。（法新社）瑞銀建議投資人減碼美股。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瑞銀指出，追蹤的軋空指數近期暴漲43%，但衡量真實風險偏好的「指標」卻持續走弱。根據歷史法則顯示，類似強力逼空後3個月內，標普500與那斯達克指數平均下跌。加上當前資金面進一步惡化，瑞銀自營交易部門示警，美股這輪漲勢已經走得太遠，建議投資人考慮減碼。

瑞銀強調，目前多重資金流向轉為賣方，包括主動資金持續流出、企業回購驟降，以及科技股面臨的對沖不足風險，這些因素強化了瑞銀對美股看空的判斷。

瑞銀指出，根據其監測的零售投資者資金流（RMM Flow）顯示，過去5個交易日，外資透過美國上市ETF的資金有4日呈現淨賣出。而機構法人拋售壓力迫近，恐引發高達560億美元的全球股票拋售，其中310億美元針對國際股票，250億美元針對美股。

此外，企業股票回購力道顯著減弱。瑞銀預計，企業回購規模下週將降至300億美元，隨後在8月初前進一步降至每週150-200億美元，原因是公司進入回購靜默期。

瑞銀認為，鑒於當前資金面進一步惡化，美股這輪漲勢已經走得太遠，建議投資人考慮減碼。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財