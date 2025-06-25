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彰化精華區土地近台化每坪6.4萬！下周法拍

2025/06/25 11:00

彰化分署7月1日法拍物件之一，位於台化彰化廠附近的鄉村區乙種建築用地，現場已設有查封公告，地上已有第三人建物，非拍賣標的範圍，拍定後不點交。（彰化分署提供）彰化分署7月1日法拍物件之一，位於台化彰化廠附近的鄉村區乙種建築用地，現場已設有查封公告，地上已有第三人建物，非拍賣標的範圍，拍定後不點交。（彰化分署提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕法務部行政執行署彰化分署下週二（7月1日）將舉行「123拍賣會」，這次最受關注的是一筆位於台化彰化廠附近的精華地段土地，該地位於巷內，步行約2分鐘就能抵達中山路台塑生醫門口，面積287坪，一拍底價460萬元，義務人僅持有4分之1，換算約71坪，平均每坪約6.4萬元。

彰化分署表示，這筆土地是鄉村區乙種建築用地，目前有第三人建物坐落其上，建物非義務人所有，不在拍賣範圍之內，拍定後不點交，對於該區土地開發有興趣的民眾或建商，可趁這次難得的機會入手。

這場拍賣會也包括其他不動產，像是田尾光復路、溪州公平街、秀水三塊巷與二林英才路的透天厝，以及位於彰化市、大城、竹塘、南投草屯、竹山、國姓與仁愛的多筆土地，另還有和美一筆大樓標的，有意競標者可上網查詢或參閱分署拍賣公告。

彰化分署同時公告搬遷資訊，將自原位於彰化市中山路農會大樓的辦公處所，遷至員林市員林大道二段102號的新廳舍。為配合搬遷，本週五（6月27日）至下週一（6月30日）暫停對外洽公，查封筆錄閱覽則限本週四（6月26日）下午5點前辦理。

搬家後首場拍賣就在員林新廳舍登場，並開放通訊投標。投標文件須於6月30日前寄達「510945員林郵局第203號信箱」，或於7月1日下午2點半至3點間至現場投標，3點整開標。聯絡電話維持不變，仍是（04）7269435，歡迎來電洽詢拍賣流程與物件資訊。

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