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中國電動車貨輪海上起火「已沉沒」！逾3000輛車葬身大海成廢鐵

2025/06/25 11:41

Morning Midas號被證實已經沉入大海，圖為美國海岸巡防隊在6月3日所拍攝的起火狀況。（路透）（路透）Morning Midas號被證實已經沉入大海，圖為美國海岸巡防隊在6月3日所拍攝的起火狀況。（路透）（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一艘載有約3000輛汽車，其中包含近800輛電動車的貨輪Morning Midas號，6月3日在太平洋中部發生火災後，由於無法控制火勢，船員只能棄船，引發外界關注。該船的管理公司Zodiac Maritime週二（24日）在最新聲明中表示，火災所造成的嚴重損害，再加上惡劣天氣與大量進水，導致該船最終在6月23日（週一）沉沒。

Morning Midas號在5月26日從中國煙台港出發，中途停靠南沙港和上海港2個中國港口，預計將在6月15日抵達墨西哥拉薩羅卡德納斯港（Lázaro Cárdenas），船上共裝載了3048輛汽車，其中70輛為純電動汽車（EV），681輛為油電混合車（HV）。

但Morning Midas號卻在6月3日於太平洋中部發生火災。最初船員是在其中一層甲板發現濃煙，隨即展開滅火作業，但無法控制火勢。

當時Morning Midas號位於美國阿拉斯加州埃達克島（Adaax）以南483公里處，美國海岸巡防隊（USCG）獲報後立即前往救援，成功疏散全數22名船員，並將他們轉移到一艘鄰近商船上。

在船員棄船後，Morning Midas號的火勢持續延燒。Zodiac Maritime週二發出聲明，證實Morning Midas號已經在週一沉沒，主因是火災所造成的嚴重損害，再加上惡劣天氣與大量進水，而船隻沉沒地點，位於距陸地約360海浬處（約666.72公里）、水深約5000公尺的水域。

據稱，濃煙是從裝載電動車的甲板冒出，但事故仍在調查中，還不清楚起火點是否來自EV。。Zodiac Maritime表示，目前正專注在打撈Morning Midas號的作業上。

據中國媒體先前報導稱，Morning Midas號的承租人是上汽集團的子公司安吉物流（Anji Logistics），船上的車輛來自多家中國汽車製造商，包含奇瑞汽車、長城汽車等，不過奇瑞汽車、長城汽車以及安吉物流對此都沒有回應。

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