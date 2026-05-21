亞股報復性反彈！韓股飆近6%，日股漲逾1900點。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中東衝突可能獲得解決，油價和美國公債殖利率下滑，加上美科技股強彈，美股4大指數全面收紅，費半勁揚逾4%，加上盤後輝達財亮眼，加上三星罷工暫緩，在利多激勵下，亞股週四全面大復活，南韓綜合指數開高狂飆，漲近6%，而日股亦開高，漲逾1900點。

輝達（Nvidia）週三盤後公布上季財報，營收與獲利雙雙優於市場預期，第1季營收達816.2億美元，年增85%，優於市場預估的791.9億美元，經調整後每股盈餘（EPS）為1.87美元，高於市場預估的1.76美元，單季淨利達429.6億美元，高於去年同期的188億美元。

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加上三星電子工會20日宣布決定暫緩罷工，要將勞資雙方達成的暫時性協議，交付工會成員表決。

受此激勵，亞股週四大復活，其中又以南韓綜合指數表現最亮眼，在三星電子大漲逾5.7%，而SK海力士亦漲逾4%帶動，大盤指數開盤上漲277.41點或3.84%，指數開高走高，來到7631.33點，飆漲422.37點或5.85%。

日經225開盤直接回到60000點，以60374點開出，上漲570點或0.95%，指數開高走高，來到61730點，上漲1926點或3.22%。

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