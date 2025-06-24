鴻海攜手臻鼎-KY 注資中國綠能私募基金

鴻海正在透過金融工具加深在再生能源與基礎設施領域的資產配置。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海集團持續佈局綠色金融，今日攜帶旗下子公司CyberNet Venture Capital、轉投資臻鼎-KY（4958）子公司鵬鼎國際，共同挹注「China Renewable Power Infrastructure LPF」私募基金，合計出資5000萬美元（14.75億元），顯示集團內部正透過金融工具加深在再生能源與基礎設施領域的資產配置。

鴻海表示，此次由CyberNet出資2000萬美元（約新台幣5.9億元）取得該基金3.08%持股；臻鼎則計畫投資不超過3000萬美元（約新台幣8.85億元），最多持有4.62%股份。兩案皆於今日經過雙邊董事會通過，並列為長期投資用途。雙方強調，基金交割仍須取得主管機關核准，尚未完成實際撥款。

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China Renewable Power Infrastructure LPF基金為中國新設私募投資平台，投資主軸聚焦於再生能源與相關基礎設施，外界觀察範圍涵蓋風力發電、太陽能場域、儲能系統或電網建設等綠色能源資產。對照鴻海集團近年積極發展低碳供應鏈與新能源轉型策略，此案被市場視為該集團對於外部綠色資產的延伸投資。

從財務面觀察，這項私募基金投資案對兩家公司資產影響皆屬輕微，佔鴻海總資產比重0.35%、臻鼎0.34%，不構成重大營運變動，同時，兩案皆未涉及關係人交易，也無資金受限情況，後續效益將取決於基金實際運作績效。

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