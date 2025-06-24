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好市多攜手Uber Eats 26日啟動外送 非會員也可以送

2025/06/24 14:25

好市多（COSTCO）今天宣佈攜手Uber Eats，自6月26日起啟動外送，全台14間好市多門市的熱銷商品將陸續上架，包括自有品牌科克蘭衛生紙、大包裝零食等免排隊送到家。（Uber Eats提供）好市多（COSTCO）今天宣佈攜手Uber Eats，自6月26日起啟動外送，全台14間好市多門市的熱銷商品將陸續上架，包括自有品牌科克蘭衛生紙、大包裝零食等免排隊送到家。（Uber Eats提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕好市多（COSTCO）今天宣佈攜手Uber Eats外送平台，自6月26日起啟動外送服務，全台14間好市多賣場熱銷的商品將陸續上架，包括自有品牌科克蘭衛生紙、大包裝零食、鮮乳、飲料等，免排隊送到家。

6月26日首批開放訂購的門市包括內湖、新莊、中和、汐止與北投等店，6月27日及6月30日陸續擴及中南部門市，讓更多消費者享受好市多商品的即時外送服務。

非好市多會員也可以買，Uber Eats平台依其訂定的配送及服務費計算。在Uber Eats訂購好市多外送商品，價格相較於好市多實體賣場及線上購物會較高，並依據是否綁定好市多會員有不同增加幅度，Uber Eats以此支付外送服務費用。

上線後消費者只要打開Uber Eats App，即可在好市多商店選購各式好市多商品，從大包裝零食、民生用品、烘焙食品，到好市多自有品牌科克蘭等熱銷品項，輕鬆下單、隨點即送，好市多會員亦可綁定好市多會員，即刻解鎖會員專屬價格，全面升級便利的外送體驗。

Uber Eats的好市多外送訂單退貨品項適用好市多的退貨政策，然賣場門市退貨後的退款流程則需依照Uber Eats的好市多退貨流程辦理。如訂單有誤，需先至 Uber Eats APP 客服依照退款流程申請，並請至任一好市多賣場申請「折讓證明單」及「退貨收據」上傳至 Uber Eats App 完成申請退款，申請需攜完整商品（含原包裝與贈品等）、好市多賣場收據、發票並出示 Uber Eats App 訂單紀錄等相關資訊。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，本次合作將為外送合作夥伴首度提供全新「採買外送」行程選項，外送合作夥伴在外送的時候於好市多揀貨、打包並結帳，並將商品外送到消費者指定的地點，為消費者打造免排隊、不費力，在家也能輕鬆點得到好市多的全新體驗，同時為外送合作夥伴創造更多接單機會與收入來源，推動整體即時零售與外送產業的正向發展。

本次合作不僅是雙方品牌的重要里程碑，更象徵 Uber Eats 在即時零售領域的全新佈局，透過與好市多的合作，平台將進一步滿足消費者從日常補貨到大宗採購的多元需求，為台灣消費者創造更彈性、便利的外送體驗。

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