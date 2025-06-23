兩害相權取其輕 為何中國不介意荷姆茲海峽被封鎖

白宮政府呼籲中國勸阻伊朗不要關閉荷姆茲海峽。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國上週六向伊朗核設施發射炸彈和飛彈，介入以色列和伊朗之間的戰爭。美國另一方面呼籲中國勸伊朗不要封鎖荷姆茲海峽。美媒CNBC分析報導指出，封鎖這一咽喉要地對美國傷害較大，反而對中國有利。

近年來，北京與伊朗的關係日益密切，兩國定期進行軍事演習合作，並於2021年簽署了為期25年的經濟、軍事和安全戰略夥伴關係協議。伊朗人口近9100萬，遠遠超過以色列的980萬，再加上其豐富的原油儲量，使其成為中國「一帶一路」倡議的天然合作夥伴。北京政府喉舌《環球時報》稱，該倡議是「對抗美國霸權」的一種方式。

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中國的主要經濟利益在於取得伊朗石油和荷姆茲海峽，後者是全球原油流通最重要的貿易路線之一。根據美國能源資訊署的數據，到2024年，每天約有2000萬桶原油（佔全球消費量的五分之一）經過該海峽。北京一半的石油進口都透過這條關鍵路線運輸，它利用一系列變通方法繞過西方銀行、航運服務和人民幣計價交易，以避免觸發制裁。

Evercore ISI首席中國經濟學家兼策略師Neo Wang表示，由於中國對以色列的影響力有限，且對華府的干預有戰略考量，中國可能「無論如何都不會干涉伊朗」。

美國國務卿盧比奧週日呼籲中國勸阻伊朗不要關閉荷姆茲海峽。根據伊朗國家媒體報導，伊朗議會已敦促國家關閉荷姆茲海峽，但封鎖這條主要水道的最終決定權掌握在伊朗最高國家安全委員會手中。

儘管許多人預計北京會這麼做，但也有人認為，封鎖這一咽喉要地可能對中國有利，因為中國比美國和歐盟更有準備承受打擊，而且中國可以很容易地轉向其他替代石油來源。

美國能源資訊署稱，中國的主要石油來源是俄羅斯、沙烏地阿拉伯、馬來西亞、伊拉克和阿曼，但馬來西亞出口的相當一部分石油實際上是從伊朗轉移過來。

布魯金斯學會高級研究員羅賓·布魯克斯（Robin Brooks）表示，如果油價大幅上漲導致美國和歐洲局勢不穩定，中國會樂見其成。Signum Global Advisors全球政策研究主管Andrew Bishop 也持同樣的觀點，他表示：如果這意味著美國遭受更大的損失，那麼中國可能不會對從其他來源支付更多的石油感到憤怒。

儘管中國似乎支持中東地區的穩定，但美國介入中東衝突可能會讓中國受益。《中國褐皮書》總經理謝赫扎德·卡齊（Shehzad Qazi）表示，美國對伊朗的打擊「給中國提供了一個重要的談據：威脅全球秩序與和平的是美國，而不是中國」。

中國或許希望在2023年調解伊朗與沙烏地阿拉伯之間的和平協議的基礎上，扮演和平締造者的角色。北京稱讚這次和解是中國外交的勝利，也是北京已成為中東地區主要權力斡旋者的象徵。

伊朗議會週日支持關閉海峽的決定，但需等待國家安全委員會的最終批准。這推動油價在亞洲盤初上漲逾2%。 美國WTI原油價格上漲逾2%，至每桶75.22美元，全球基準布蘭特原油價格上漲近2%，至每桶78.53美元。

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