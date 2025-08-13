晴時多雲

柯達要倒了？拿不出錢還債、警告投資人「恐難繼續經營」

2025/08/13 11:38

柯達公司最近對投資人發出警告，指出公司目前缺乏「承諾中的融資管道或可用流動資金」，來支付約5億美元即將到期的債務。（法新社）柯達公司最近對投資人發出警告，指出公司目前缺乏「承諾中的融資管道或可用流動資金」，來支付約5億美元即將到期的債務。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕伊士曼柯達公司（Eastman Kodak）成立於1892年，迄今已有133年的歷史，但該公司最近對投資人發出警告，指出公司可能無法再撐太久。柯達在週一（11日）發布的財報中指出，目前缺乏「承諾中的融資管道或可用流動資金」，來支付約5億美元（約151.1億元新台幣）即將到期的債務；柯達也在提交的文件中表示：「這些狀況對公司持續經營的能力產生重大疑慮。」

《CNN》報導，柯達計劃透過停止支付退休金計劃來籌措現金。同時公司也表示，由於其大部分產品，包括相機、墨水和底片皆在美國生產，因此預期關稅不會對業務產生「重大影響」。

柯達執行長康坦扎（Jim Continenza）在財報發布會上表示，儘管面臨不確定的商業環境，柯達在第二季仍持續按長期計劃推進。柯達發言人週二（12日）對《CNN》表示，公司有信心能在貸款到期前，償還大部分定期貸款，並修改、展延或再融資剩餘債務及／或優先股債務。」

受此消息影響，伊士曼柯達股價於週二盤中大跌逾25%，終場下跌19.91%，收5.43美元。

報導提到，柯達在相機和底片生產領域，擁有百年的成功經驗。柯達於1970年代時，在美國的底片市場市佔率高達90%，相機銷售占85%。但柯達錯過了數位化轉型的最佳時機。1975年雖然推出第一台數位相機，卻在後續競爭中逐漸失去優勢。柯達2012年申請破產保護，當時債務總額高達67.5億美元（約2040.8億元新台幣），債權人多達10萬名。

2020年，柯達獲美國政府青睞，轉型成為藥品原料製造商，一度讓股價飆升，儘管近年持續虧損，柯達仍計劃擴大藥品原料相關業務，並繼續生產底片和化學品，同時授權品牌給各類消費產品。

