晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

另闢蹊徑！巴拿馬運河將建2個港口 進軍碼頭業務

2025/08/13 10:26

彭博報導，巴拿馬運河將建2個港口，進軍碼頭業務。（路透資料照）彭博報導，巴拿馬運河將建2個港口，進軍碼頭業務。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕正值美國與中國就巴拿馬運河爭議升高之際，彭博報導，巴拿馬運河管理局預計透過公開招標，在大西洋和太平洋沿岸，各打造1個屬於自己的港口，直接進入港口業務。

巴拿馬運河管理局局長瓦斯奎茲（Ricaurte Vasquez）週一在紐約接受採訪時表示，新建的2個港口將歸該局所有，並可能由第三方經營。他指出，運河將尋求使用更新的起重機技術，以與哥倫比亞更先進的卡塔赫納港（Cartagena）競爭。

瓦斯奎茲說，我們正在進入港口碼頭的遊戲。該局未來7年投入85億美元（約新台幣2545.75億元），投資支出包括興建液化石油氣（LPG）管道、新水庫以及道路、高速公路等建設，新建的2個港口都將連接到液化石油氣管道。

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）則表示，巴拿馬政府將起草1項國家海上物流戰略，以確定巴拿馬港口經營的新框架。巴拿馬審計長佛羅雷斯（Anel Flores）上月已請求最高法院對政府與長和集團子公司續約展開調查，此舉恐為港口出售案帶來新的阻礙。

目前巴拿馬運河兩端港口的經營權屬於香港首富李嘉誠旗下的長和集團。該集團今年宣布將出售包括巴拿馬運河在內的43座港口營運權，買家為美國貝萊德（BlackRock）牽頭的財團，引發中國政府不滿，揚言將依法審查相關交易。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財