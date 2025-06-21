對等關稅緩衝期倒數 郭智輝:「重要變數」是日韓歐談判結果

經濟部長郭智輝接受電子媒體專訪。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕川普對等關稅緩衝期進入倒數，經濟部長郭智輝接受電子媒體專訪，提到緩衝期大限之前要觀察日、韓、歐盟等與美國談判協商狀況，這會是重要變數；而台灣輸美最大宗仍是AI伺服器產品，不過經濟部調查廠商應變能力強，較擔心仍是傳統產業，經濟部祭出三招協助廠商因應。

郭智輝指出，美國關稅政策充滿不確定性，他以鋼鋁關稅25%為例子，突然間又拉到50%，我國的談判小組都有相關模擬，面對先前美國對台祭出32%對等關稅，他坦言「嚇一跳、超乎預期」，隨後川普又給予90天緩衝期，不斷改變。

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郭智輝談到對等關稅對國內企業衝擊，因台灣伺服器佔全球AI伺服器高達9成之多，是對美順差額最大，主要是美國不希望AI領先地位，被中國超越，台商也多有能力應對，包括到墨西哥生產，可享美墨加協定零關稅。

台灣還是較擔心傳統產業，可透過降低成本、移轉基地與搶攻非美市場訂單等三方式因應。郭智輝說明，經濟部已經在推動AI應用，讓加工過程降低失敗，省下成本，也有節能減碳將老舊設備耗能汰換，另外協助中小企業材料統購，可省5%材料成本等，並積極開拓歐盟、土耳其市場。

郭智輝也強調，台灣是第一輪談判對象，除了關稅，也有貿易障礙等要跟美方溝通，他認為，對等關稅要觀察「重要變數」，因為有很多的國家要談，美國如果在時限前與日本、韓國、越南、歐盟等國完成談判，「這幾個可談好，其他會比較容易談」。

經濟部工作就是去瞭解美國真正想要什麼，他強調，美國想解決關稅、貿易問題，背後有財務失衡、製造業空洞化，也就是川普要讓美國再次偉大；郭智輝解釋，台、美製造業互補，美國喜歡發明創新，製造是台灣有獨特代工模式，雙方可以共榮。

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