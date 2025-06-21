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中國稱找到台灣弱點？紐時關注台灣能源

2025/06/21 10:44

中國軍事雜誌《艦船知識》近期撰文指出，台灣最大弱點之一就是超過96％能源依賴進口。示意圖。（歐新資料照）中國軍事雜誌《艦船知識》近期撰文指出，台灣最大弱點之一就是超過96％能源依賴進口。示意圖。（歐新資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國軍事雜誌《艦船知識》近期撰文指出，台灣最大弱點之一就是超過96％能源依賴進口，中國可通過封鎖這些船隻實現目標。對此《紐約時報》報導聚焦台灣如何突破能源困局，指出台灣的製造業消耗全島逾3分之1的能源，隨著人工智慧（AI）晶片需求飆升，電力自主對台愈發重要。

中國軍事雜誌《艦船知識》最近撰文指出，台灣最大弱點之一就是超過96％能源依賴進口，包括石油、煤炭和天然氣，都得透過海運運輸，並稱中國可通過封鎖這些船隻，實現「不戰而屈人之兵」。

《紐時》報導指出，中國近期環台軍演模擬封鎖船隻進入台灣的行動，不僅將重創台灣，還恐令全球經濟陷入停滯，因為全球先進晶片的主要產能集中於台灣。

核能和核廢料專家艾薩克斯（Thomas Isaacs）表示，各國都需多種能源來確保穩定的燃料供應，「但對台灣來說，這個問題的重要性，又遠高於他國」。

報導指出，台灣的製造業消耗全島逾3分之1的能源，隨著台積電等晶片製造商在台增建工廠，以滿足AI晶片需求飆升，電力自主對台灣來說愈發重要。

為蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）等代工的台積電，目前在台灣營運約17座工廠，並計畫今年在增建6座。此外輝達、Google、亞馬遜（Amazon）等也宣布要在台灣投資，台灣當局預計，未來5年內為滿足AI產業的爆發性需求，台灣電力需求將成長13%。

台灣政府2016年曾說，到2025年將有20％能源來自再生能源，但截至去年，官員將數據下修至15％。國科會智庫「科技、民主與社會研究中心」研究員呂采穎指出，立院分歧和土地徵收困難，減緩了能源轉型速度。

台電目前已在西部海岸建造巨型風力渦輪機，安裝發電量為14百萬瓩的太陽能板。在東部，中油則把原用於開採石油的鑽井平台，打造成可用來鑽出深度逾3000公尺的地熱井。

利用地熱發電是新興領域，僅占台灣能源供應不到1％，但政府表示，未來30年內將提升至15％。不過地熱發電面臨人力荒，中油地熱能部門的處長陳炳誠表示，工程師大多不願在泥濘多雨的鑽探現場工作，大多數人不到1年就離職。

報導指出，核能曾滿足台灣50％以上的能源需求，但2011年日本福島核災後，持續多年的反核，導致核電廠逐步除役，不過台灣目前重啟核電的聲浪正在增加。

文章稱，賴清德總統5月曾表示，即使沒有核電，台灣也不會面臨缺電風險。然而近年來，台灣在熱浪和乾旱期間屢遭停電困擾，外界擔憂，政府目前在風能、太陽能和地熱能方面的現有投資，恐無法滿足台灣工廠日益成長的需求。

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