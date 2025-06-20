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一銀朝區域性銀行邁進 總座周朝崇：大阪出張所7月開業

2025/06/20 21:25

一銀總經理周朝崇表示，大阪出張所7月開業。（記者陳梅英攝）一銀總經理周朝崇表示，大阪出張所7月開業。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一銀行總經理周朝崇「鳳還巢」，從彰銀返任一銀，他形容就像「回家一樣」，並為一銀立下朝「區域性銀行」發展目標。周朝崇強調，一銀的全球布局已完成主要骨幹，接下來要進一步串聯境內外據點，提供台商與在地企業更完整的跨國金融服務。

目前一銀海外據點共43處，大阪出張所預計在今年7月開業，將擴增至44處，穩居公股銀行之冠。

談及近期海外營運狀況，周朝崇指出，近來新台幣強勢升值，對整體海外營收轉回台幣後的獲利佔比造成壓力，但長期而言，一銀仍設定海外獲利佔比達四成為目標，並持續強化海外營運體質。

至於過去曾經是一銀海外獲利金雞母的柬埔寨金邊分行，周朝崇說，該據點自2020年疫情爆發後營運低迷，主要受當地經濟放緩、房地產市場反轉，以及中國直接投資減少等因素衝擊，導致國銀在金邊分行普遍面臨獲利壓力，經過幾年體質調整，呆帳陸續處理完畢，谷底已過，明年獲利可期。

周朝崇指出，一銀早年隨台商西進中國、南進東協，如今延伸至東進市場，從過去單點據點建置，到目前全球骨幹大致完成，下一步將是「把肉填進去」，持續深化各據點角色與功能，比如金邊深耕在地客群、越南分行從參貸行進展到主辦行、美國分行扮演全球融資功能等，實現由全球布局邁向區域整合型銀行願景。

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