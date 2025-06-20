路透：輝達攜鴻海打造「機器人生產線」 休士頓廠明年啟動

傳鴻海與輝達正在洽談，計畫在鴻海位於美國休士頓的新工廠導入人形機器人。（資料照，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，兩位知情人士透露，鴻海（Foxconn）與輝達（NVIDIA）正在洽談，計畫在鴻海位於美國休士頓的新工廠導入人形機器人，這座工廠將負責組裝輝達的AI伺服器。若成真，這將是輝達產品首次在製造過程中由人形機器人協助完成，也將是鴻海首次在AI伺服器生產線上採用人形機器人。

據了解，雙方預計在未來數月內敲定相關部署，目標是在明年第一季正式啟用人形機器人，屆時鴻海的休士頓廠也將開始生產輝達最新的GB300 AI伺服器。

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鴻海正與輝達合作開發自家人形機器人，並曾試用中國優必選研發的機型。目前尚不清楚最終會採用哪種機器人、具體外觀為何，以及初期將部署多少台。雖然尚未確認這些機器人在生產線上的具體任務，但鴻海曾在5月透露，公司正在訓練人形機器人執行物品搬運、組裝等工作。

一位消息人士指出，鴻海的休士頓新廠具備足夠空間，是部署人形機器人的理想場地，較現有的AI伺服器工廠更為適合。

輝達今年4月宣布，將在德州設立AI超級電腦製造工廠，並與鴻海合作在休士頓建廠、與緯創合作在達拉斯設廠，兩座工廠預計將在未來12至15個月內進入量產。

對輝達而言，讓人形機器人參與AI伺服器的製造，是其在該技術領域更進一步的布局；目前輝達已為各家人形機器人製造商提供開發平台。而輝達執行長黃仁勳今年3月曾預言，人形機器人在製造業的廣泛應用，距離實現已不遠，可能在五年內成為主流。

目前已有多家車廠測試人形機器人應用於產線，包括德國的賓士（Mercedes-Benz）與BMW，而特斯拉（Tesla）也在研發自家人形機器人。中國也正積極投入相關領域，押注人形機器人將成為未來工廠的主力勞動力。

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