美國若介入以伊衝突 ! 華爾街熱議 : 美股恐出現「膝跳反射」式拋售

華爾街正討論，如果美國介入以伊衝突，美股將出現「膝跳反射」式拋售潮。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場正在關注，美國是否會介入以伊衝突，但油價卻已先行，對地緣政治緊張局勢做出反應，自上週五以來已經上漲近9%，美國公債殖利率也出現下跌，被視為避險貨幣的美元匯率攀升。華爾街正熱烈討論，美國若介入以伊衝突，美股恐出現「膝跳反射」式拋售。

投資公司Horizo​​​​n Investment Services執行長卡爾森（Chuck Carlson）預測，一旦川普下令美軍深度介入伊以衝突，美股可能出現「膝跳反射」式拋售。

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Spartan Capital Securities首席經濟學家卡迪羅（Peter Cardillo）指出，美國若介入，市場的反應無疑是負面的，金價會飆升、美債殖利率可能會下降、美元可能會反彈。

巴克萊銀行也發出嚴厲警告，目前布蘭特原油價格約為76美元，如果伊朗出口減半，原油價格可能升至每桶85美元，在「最壞情況」下，價格可能突破100美元大關。

專家指出，伊朗手中握有一張可能重創全球經濟的王牌「荷莫茲海峽」（Strait of Hormuz）。這條寬度僅35至60英里的水道承載著全球約20%的石油和海運天然氣運輸，堪稱化石燃料貿易的生命線。

伊朗官員在衝突中例行威脅，將封鎖該海峽的能源運輸。Capital Economics表示，伊朗一旦付諸實施，預測油價可能從目前的75美元飆升至130美元或更高，引發股市拋售並提高全球經濟衰退機率。

花旗集團經濟學家警告，油價大幅上漲將對全球經濟構成負面供給衝擊，降低成長並推高通膨－這將給已在努力應對關稅風險的各國央行帶來進一步挑戰"。

對於中東局勢恐升級，市場增強了對債券的避險需求，而被視為避險貨幣的美元匯率攀升。分析師指出，自上週四以來，美元兌日圓和瑞士法郎都上漲了約1%。

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