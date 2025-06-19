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中市府贏了？台電︰關鍵仍是違法裁罰 中火2、3號機不影響

2025/06/19 21:23

台電表示，中市府違法裁罰中火的行為明確，2、3號機依法運轉穩定供電。（記者林菁樺攝）台電表示，中市府違法裁罰中火的行為明確，2、3號機依法運轉穩定供電。（記者林菁樺攝）

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〔記者林菁樺／台北報導〕針對台北高等行政法院今（19）日就台中電廠2、3號機行政訴訟案一審結果，台電表示，今日判決法院是針對環境部撤銷處分「程序」面向，認為應由行政院依照地方制度法處理，因而撤銷環境部原處分及訴願決定，「不代表」法院認為台中市府合法；對於台中市府主張原處分無效部分，法院判決「無理由」，代表其「違法裁罰」台中電廠行為明確。因台電作為實質受影響的獨立參加人，將於收到判決書後研議是否提起上訴。台電也強調，本案尚未定讞，台中電廠2、3號機依法運轉，不影響供電穩定，請民眾放心。

台電指出，台中市府2019年11月聲稱該府2017年發給台中電廠的許可證上的文字「寫錯了」（誤繕），遂逕行更改原許可證的文字，將原本要求「自2020年1月26日起」減煤40%，擅改為「至1月26日前」減煤40%，減煤起始日瞬間變成截止日，讓台電原本合法的用煤量頓時「被超標」。台中市府據此自創條件認定超標，並處以裁罰與廢止許可證，後續皆遭環境部撤銷。此外，行政院後於2021年11月依《地方制度法》撤銷相關處分，該撤銷效力也不受本次判決影響。

部分媒體報導，台中市府罰中火1800萬「罰單遭中央撤銷」，直接解讀為台中市府打贏，但法院只是認為，中央認為台中市的裁罰有違法或越權，應依《地方制度法》第75條向行政院呈報，由行政院決定撤銷，而非中央機關（環境部）自行撤銷。

相關人士分析，行政院2021年11月也有以《地方制度法》75條撤銷台中市處分，因此，台中看似贏了環境部，但行政院撤銷處分仍有效，台中市給中火的處分，仍是違法裁罰，也就是不會影響中火2、3號機運轉現況，台中仍是贏了面子、輸了裡子。

對於社會關注台中電廠減煤與空污改善，台電說明，台中電廠持續減煤減排，2024年用煤量再創歷史新低，空污排放8年亦大減近80%，然台中市連續6年名列全國用電之冠，台中電廠發電量已自2019年起無法滿足台中用電。

台電為兼顧供電與環保，新燃氣機組今明兩年將陸續上線，行政院也要求台電於二期燃氣機組更新上線後，自2032年起每年再減煤300萬噸以上，並於2034年底前達成無煤化，提前12年達標。

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