北捷App上線數位票券 通勤族累積點數換好康

數位票券公司「Edenred宜睿智慧」今天宣布，成為「台北捷運Go」App會員點數策略聯盟的合作夥伴。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位票券公司「Edenred宜睿智慧」今天宣布，成為「台北捷運Go」App會員點數策略聯盟的合作夥伴，將旗下即享券導入「台北捷運Go」App「捷客券商城」。通勤族將可直接在「台北捷運Go」 App中使用「捷運點」，兌換上百款餐飲、零售與旅遊休閒即享券。

台北捷運此次與Edenred合作，透過數位票券應用，為品牌開啟精準觸和通勤族的新通路，進一步拓展通勤經濟與城市消費的發展。

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隨著數位普及與交通應用多元化，「通勤時間」逐漸成為品牌接觸消費者的新黃金時段。台北捷運每日運量超過200萬人次，為全台最具密度的移動生活場域之一。Edenred表示，藉由本次合作，除了導入會員點數機制，也強化「台北捷運Go」App的使用動機，讓乘客的日常移動場景延伸至品牌票券的智慧應用。

「台北捷運Go」 App將Edenred旗下即享券導入「捷客券商城」，預計涵蓋餐飲、量販、旅宿與生活服務等領域，包括：三大超商、瓦城集團、王品集團、屈臣氏、家樂福、摩斯、MUJI等，讓用戶可靈活使用捷運點數或信用卡選購所需票券。

「捷客券商城」可自由選擇使用捷運點數全額兌換、點數加現金混合支付，或以信用卡直接購買即享券，且將自動儲存於「商城票匣」。Edenred致力於將數位票券的應用延伸至用戶日常生活的各個場域，此次與北捷合作，Edenred 協助「捷客券商城」整合多元品牌票券資源，並提供後台核銷系統與票匣管理等技術支援，加速點數經濟在交通生活圈的落地應用。

過去「台北捷運Go」App應用以票務與交通查詢等站內功能為主，此次導入Edenred即享券後，將加速通勤、點數流通與回饋三方機制。Edenred表示，希望能藉此提升點數活化率與黏著度，也整合實體與線上通路，延伸點數使用場域，打造一個跨品牌、跨場域的點數圈。

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