5月北臺新案買氣雪崩 看屋、成交組數均衰退正常均線

北臺待售建案仍無法順利完銷，反而持續堆疊，買氣低迷慘況暫時找不到解方。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕329檔期過後，北臺新案買氣直接雪崩，看屋、成交組數均摔破正常水位。根據新案市調機構發布最新市況，5月，北臺待售建案已累積達1302個，回到2021年疫情警戒時慘況，尤其新推建案數量已放緩，但待售建案仍無法順利完銷，反而持續堆疊，買氣低迷慘況暫時找不到解方。

根據住展雜誌調查，5月新案6項觀測項目呈現「四降、二平」，其中預售屋推案量、新成屋戶數、成交組數、來客組數等均下滑，而待售建案數、議價率分數則持平。

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尤其買氣方面的急凍現象最為顯著，以5月追蹤指標新案來看，每週平均看屋組數約19.2組、每週平均成交組數約1.4組，相較過往買氣正常水位、看屋組數約20組、成交約2至3組的標準下，5月買氣直接摔破均線，以新北市新店新案為例，公開時，每週看屋組數超過100組、成交組數超過10組，但兩週後，看屋組數跌破100組，成交組數更直接摔到個位數。

桃園新案堆疊數量超越新北市

住展雜誌發言人陳炳辰指出，329檔期甫結束，供需兩端即刻走衰，推案量更直接腰斬，且買房信心薄弱，待售新案堆疊情況更加嚴重，5月累積達1302案，回到2021年疫情警戒階段，其中桃園市待售新案數量甚至比新北市還要多，不論是蛋白區的大園、觀音區，或是熱門區中壢、龜山區，均出現新案難以完銷的窘境，預期賣壓增添不小。

至於，受到輝達設立總部議題的北士科重劃區，新案開價越來越高，但實際上目前民眾能接受的新案成交價則落在每坪100至120萬元間，陳炳辰認為，後續市況可能讓首都新案價格擴增議價率。

上半年轉眼告終，房市利空因素一波接一波，尤其有搖擺不定的美國總統川普政策干擾資金走向，台灣政策面亦看不到對房地產的利多消息，預期今年房市已無力回天，其中新北市林口區、新店區、三重區，以及桃園市中壢區、龜山區，和新竹市東區的知名大案都更無意在此時與景氣硬碰硬，預期買氣冰凍在短時間內找不到解藥。

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