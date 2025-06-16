拒「黑箱協商」跨產業5大工會、逾60基層工會組「因應關稅衝擊行動聯盟」

拒絕「黑箱協商」，跨產業5大工會組成「因應關稅衝擊行動聯盟」。（勞關盟提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕4月初美國祭出對等關稅議題後，各國政府紛紛與美國進行關稅談判，勞團質疑，政府在協商前與過程中並未與各工會保持高度聯繫與合作關係，擔憂勞工可能淪為談判籌碼遭犧牲，5大跨產業工會決定合組「台灣勞工因應關稅衝擊行動聯盟」，要求相關協商資訊需充分揭露、拒絕「黑箱協商」，揚言「未獲回應必上街頭」。

此次主要串連發起的5大工會，包括台灣機械業工會聯合會、桃園市總工會、高雄市獨立總工會、全國自主勞工聯盟、中華民國國際金屬總工會，含括各地60個以上基層工會。行動聯盟表示，目前串聯、加入的工會組織持續增加中，希望匯集基層勞工力量，為自身爭取權益。

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根據先前桃園、高雄、台南等恐受關稅衝產業所在地方政府評估，保守估計因「關稅海嘯」，全台至少可能有超過50萬名勞工的工作權與勞動權益將受衝擊。

但勞團不滿的表示，相較於他國政府紛與其國內工會展開密集對話、資訊交流與合作，台灣勞工卻連最基本的衝擊評估、是否可能淪為談判籌碼遭犧牲的資訊都一無所知，僅由勞動部出面到各工會「訪視」，內容僅是強化勞工職能培訓，協助失業勞工重返就業市場等「空話」。

因此，包含全台各地逾60個基層工會在內的「跨產業五大工會聯合組織」，決定主動出擊、不再「坐以待斃」，「台灣勞工因應關稅衝擊行動聯盟」（勞關盟）明（17）日將誓師成軍，喊話政府「反黑箱！要協商」，要求必須透過在協商過程中與政府建立合作機制，得以充分知曉訊息並反應各產業勞工核心意見，並要求政府積極正面回應聯盟此一基本訴求，否則勞關盟將號召所有可能受到衝擊的勞工與其家人，「未獲回應必上街頭」。

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