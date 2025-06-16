焦點股》聯發科：股價跌跌不休 外資建議抄底

美系外資看好聯發科後市，建議可逢低進場買進。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕近來外資圈傳出聯發科（2454）Google TPU專案一延再延，影響明年營收成長力道，拖累聯發科股價表現，不過，美系外資出具最新報告指出Google TPU進度優於市場，維持聯發科「優於大盤」評等，目標價1888元維持不變，建議可趁著股價因TPU專案大幅不如市場預期時，逢低進場買進。

聯發科近期股價明顯疲弱，上週五大盤下跌0.96%，聯發科重挫2.72%，主要就是傳出Google TPU專案延後的消息影響，但美系外資送暖，正面看待聯發科後市股價表現。

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今日早盤台股拉回，聯發科早盤逆勢上漲，截至9:10分左右，聯發科股價上漲0.80%，暫報1260元。

美系外資指出，Google TPU的運算晶片設計定案（Tape-out）落在8月，非市場預期的9月下旬，運算晶片也正在進行最後驗證，此外，Google下一代2奈米TPU專案聯發科也有望入列，尚不確定是否為獨家供應，但可推升TPU專案動能一路延續到2028年。

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