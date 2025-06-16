晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》聯發科：股價跌跌不休 外資建議抄底

2025/06/16 09:29

美系外資看好聯發科後市，建議可逢低進場買進。（記者卓怡君攝）美系外資看好聯發科後市，建議可逢低進場買進。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕近來外資圈傳出聯發科（2454）Google TPU專案一延再延，影響明年營收成長力道，拖累聯發科股價表現，不過，美系外資出具最新報告指出Google TPU進度優於市場，維持聯發科「優於大盤」評等，目標價1888元維持不變，建議可趁著股價因TPU專案大幅不如市場預期時，逢低進場買進。

聯發科近期股價明顯疲弱，上週五大盤下跌0.96%，聯發科重挫2.72%，主要就是傳出Google TPU專案延後的消息影響，但美系外資送暖，正面看待聯發科後市股價表現。

今日早盤台股拉回，聯發科早盤逆勢上漲，截至9:10分左右，聯發科股價上漲0.80%，暫報1260元。

美系外資指出，Google TPU的運算晶片設計定案（Tape-out）落在8月，非市場預期的9月下旬，運算晶片也正在進行最後驗證，此外，Google下一代2奈米TPU專案聯發科也有望入列，尚不確定是否為獨家供應，但可推升TPU專案動能一路延續到2028年。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財