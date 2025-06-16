亞投行前高層：中共控制亞投行 更像中國國內銀行

亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）前加大拿籍全球公關總監畢卡德，再次指控亞投行處於中共控制之下，認為亞投行當前更像是「中國國內銀行」。（取自Ｘ）

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國倡議成立的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，亞投行）前加大拿籍全球公關總監畢卡德（Bob Pickard，又名畢加博），14日接受日本媒體訪問時，再次指控亞投行處於中共控制之下，認為亞投行當前更像是「中國國內銀行」。亞投行行長金立群則否認畢卡德的指控，指其毫無根據。

畢卡德2023年在社群媒體宣布離職消息時，揭露亞投行內部受中共控制情況，形成「得以想見最病態的文化之一」。他警告，加入亞投行無益於加拿大利益，促使渥太華展開評估，並無限期暫停加入。

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中國國家主席習近平曾宣示，2016年創立的亞投行與「一帶一路」倡議，同為北京追求具中國特色「大國外交」努力的一環，從而推動中國外交事務走上全面、多層次、多面向道路，並為中國的發展創造適宜的外部環境。

擁有在跨國公關顧問公司「愛德曼」（Edelman）等企業參與亞洲事務16年經歷的畢卡德，2022年3月加入亞投行後不久，便目睹真實情況。他曾向加拿大眾議院委員會表示，共產黨員在內部許多具有最大權威的職位上行使權力。

亞投行行長金立群近期在受訪時，駁斥畢卡德的指控毫無根據，並提及內部審查結論為「沒有證據支持或查核有關控訴」，強調亞投行具有的是建設性、平衡性、共識決決策導向，且不涉及政治的文化。畢卡德則對亞投行內部審查的嚴謹性提出質疑。

金立群坦承，由於掌握超過25％表決權，中國具有實質上的否決權，但他也強調，歐洲及經濟合作暨發展組織（OECD）成員的投票權加起來也超過25％。

隨著金立群將於明年1月卸任，中方已提名中國人民政治協商會議副秘書長鄒加怡為下任行長人選。畢卡德認為，此舉顯示北京強化對亞投行的掌控，儘管金立群和鄒加怡都曾擔任財政部副部長，但金立群曾有在外部機構任職的經驗，鄒加怡顯然具有更濃厚的政治屬性。

畢卡德直言，藉由推舉鄒加怡，北京傳達出強烈訊息：共產黨和中國的掌控程度將甚於以往，實質上也不再將亞投行包裝為獨立機構。畢卡德還認為，美國總統川普的作為有助於中國的政治宣傳，「美國的混亂對亞投行來說是一次天賜良機」。

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