勞動部攜手電商平台，全面稽核下架違法機械設備。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕有鑑於網路購物已成為重要消費管道，愈來愈多業者線上採購，透過電商平台購買研磨機、研磨輪、木材加工用圓盤鋸等列管機械設備，勞動部過去已訂定「機械設備器具通路業者自律管理指引」，但為確保雇主及自營作業者線上購買列管產品的安全，勞動部與各大電商業者合作，共同推動安全把關機制，設計線上比對資料庫，預計７月底上線。

根據自律管理指引，勞動部列管的指定機械設備共13種，包括動力衝剪機械、手推刨床、木材加工用圓盤鋸、動力堆高機、研磨機、研磨輪、防爆電氣設備、動力衝剪機械之光電式安全裝置、手推刨床之刃部接觸預防裝置、木材加工用圓盤鋸之反撥預防裝置及鋸齒接觸預防裝置、金屬材料加工用車床、金屬材料加工用銑、搪床（非數值控制銑、搪床）與交流電焊機用自動電擊防止裝置等，包含機械、設備或器具，其中又以研磨機、研磨輪、木材加工用圓盤鋸等最常出現在電商平台。

請繼續往下閱讀...

勞動部職業安全衛生署指出，因電商平台常有展示或販售不符規定的指定產品，為避免勞工因此發生職業災害，除要求電商業者依「機械設備器具通路業者自律管理指引」規定自主比對、配合邊境管制政策，也透過勞動檢查機構，對網路平台及實體賣場進行抽驗以落實安全把關機制，去年即下架527件。

今年度更進一步與各大電商業者合作，全面稽核並下架違法指定產品，並協助電商業者導入數位比對機制，由電商業者要求賣家充分揭露製造/進口廠商代碼、產品型號及提供指定產品銘牌與 TS 安全標示等安全資訊，以利辨識產品安全性。

勞動部呼籲賣家商品上架前，或是雇主及自營作業者購買相關產品供勞工使用前，應依職業安全衛生法第 7 條規定，確認產品是否辦理資訊申報網站登錄並張貼安全標示，才可販售及提供給勞工使用，違反規定最高處 200 萬元罰鍰。若標示不明或未完成資訊申報網站登錄者使用安全標示，最高可處 30 萬元罰鍰，並要求限期回收或改正，以堵絕不安全產品進入廠場。

勞動部提醒線上購買設備．須留意是否有 TS 安全標示等安全資訊。（勞動部提供）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法