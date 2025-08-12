晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

開心申請退休 「一失誤」恐少領一個月年金

2025/08/12 07:42

退休勞工離職退保後，隔天就可申請勞保老年年金，勞保局會從申請「當月」起按月發給，並於「次月底」前入帳（記者李靚慧攝）退休勞工離職退保後，隔天就可申請勞保老年年金，勞保局會從申請「當月」起按月發給，並於「次月底」前入帳（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕王大哥在今年4月滿65歲，工作了30多年終於可以開心退休，負責任的他，告訴公司將「工作到最後一天」，打算做完4月底的工作再離開，但公司人資卻建議，「做到28日就好了」，讓王大哥一頭霧水，經由了解，讓王大哥大呼｢好險｣，幸好注意到「退保日」這個細節，否則將損失1個月的勞保年金。

原來，勞工退職退保後，隔天就可申請勞保老年年金，勞保局會從申請「當月」起按月發給，並於「次月底」前入帳；如果退職退保日期是當月的最後一天，則從退保的次月起開始發給。

人資解釋，退休族要申請勞保年金，必須離職退保後才可申請，王大哥4月28日退保，4月29日即可提出申請，勞保局就會自4月起開始發放，王大哥5月底就可領到年金，但如果王大哥堅持工作到4月底才辦理退休，也就是4月30日才辦理退保，「隔天」也就是下個月5月1日才申請勞保老年年金，這樣就變成5月首度發放老年年金，並在6月底前入帳，如同損失了1個月的年金。

王大哥說，雖然提前2天退休，少領了２天的薪水，但卻如同多領了一個月的勞保老年年金，讓他忍不住提醒周圍準備退休的朋友，千萬得注意者個「小細節」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財