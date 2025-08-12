開心申請退休 「一失誤」恐少領一個月年金

退休勞工離職退保後，隔天就可申請勞保老年年金，勞保局會從申請「當月」起按月發給，並於「次月底」前入帳（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕王大哥在今年4月滿65歲，工作了30多年終於可以開心退休，負責任的他，告訴公司將「工作到最後一天」，打算做完4月底的工作再離開，但公司人資卻建議，「做到28日就好了」，讓王大哥一頭霧水，經由了解，讓王大哥大呼｢好險｣，幸好注意到「退保日」這個細節，否則將損失1個月的勞保年金。

原來，勞工退職退保後，隔天就可申請勞保老年年金，勞保局會從申請「當月」起按月發給，並於「次月底」前入帳；如果退職退保日期是當月的最後一天，則從退保的次月起開始發給。

人資解釋，退休族要申請勞保年金，必須離職退保後才可申請，王大哥4月28日退保，4月29日即可提出申請，勞保局就會自4月起開始發放，王大哥5月底就可領到年金，但如果王大哥堅持工作到4月底才辦理退休，也就是4月30日才辦理退保，「隔天」也就是下個月5月1日才申請勞保老年年金，這樣就變成5月首度發放老年年金，並在6月底前入帳，如同損失了1個月的年金。

王大哥說，雖然提前2天退休，少領了２天的薪水，但卻如同多領了一個月的勞保老年年金，讓他忍不住提醒周圍準備退休的朋友，千萬得注意者個「小細節」。

