晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

證交所公司治理評鑑 泰鼎連兩年名列市值50-100億電子類別前5％

2025/06/12 19:28

臺灣證券交易所今日舉行第十一屆「公司治理評鑑」頒獎典禮，PCB廠泰鼎獲獎，左為證交所董事長林修銘，右為泰鼎副總經理吳森田。（泰鼎提供）臺灣證券交易所今日舉行第十一屆「公司治理評鑑」頒獎典禮，PCB廠泰鼎獲獎，左為證交所董事長林修銘，右為泰鼎副總經理吳森田。（泰鼎提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕臺灣證券交易所今日舉行第十一屆「公司治理評鑑」頒獎典禮，PCB廠泰鼎-KY（4927）連續第3年評鑑分數破百，名列上市公司組6%~20%級距，在市值50億至100億元的電子類別中，連續兩年進入前5%，顯示公司治理機制維持一定的水準。

泰鼎表示，公司在本屆評鑑的四大構面都展現優異成果。在維護股東權益與強化董事會運作方面，董事會設有一席女性董事，並已成立半數成員由獨立董事組成之永續發展委員會，強化永續治理的獨立性。在提升資訊透明度方面，公司將股東會全程錄影上傳至公司官網，方便全體股東參與。股東會年報提前於法定期限前完成揭露，並在會計年度結束的兩個月內公告中文財務報告。自2016年起，每年自願編制永續報告書，並持續發布氣候相關財務揭露及風險管理報告（TCFD），確保投資人能即時掌握資訊。

在永續發展方面，泰鼎積極發展綠色能源。2021年推出「泰鼎綠色專案（GREEN Project）」致力於提升再生能源使用與水資源管理。2024年太陽能發電系統減碳量已超過6000噸，廢水回收率約30%。同時，公司也積極投入社會公益，主動與當地社區及學校保持緊密連結，並透過慈善園遊會、宋干節慶祝、勤勉員工表揚等活動照顧員工身心健康，致力於打造最關心員工的幸福職場。

此外，泰鼎在全球性評級也受到國際肯定，在2024年CDP水安全問卷中獲得B級管理評級，並多次獲得亞洲企業商會頒發的AREA獎項。未來，本公司將持續強化公司治理機制，與利害關係人一同邁向企業永續經營的未來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財