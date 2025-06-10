游淑慧憂新壽難如期拿到T17、T18建物使照 北市府坦言「很拚」

輝達台灣總部屬意的北投士林科技園區T17、T18。（資料照）

〔記者董冠怡／台北報導〕輝達海外總部將落腳士林北投，讓台北市長蔣萬安春風滿面，然而輝達屬意的北投士林科技園區T17、T18，地上權在得標的新光人壽手中，恐成市府的燙手山芋。市議員游淑慧今在市政總質詢質疑，依照新壽目前的進度，即便明天發放建照並開始興建，想在2029年前蓋完及拿到建物使照有困難；建築管理工程處長虞積學也坦言「很拚。」

游淑慧表示，根據市府和新壽的合約，新壽須於設定地上權登記日的5年（2027年2月14日）內，拿到所有建物的使照，距今僅剩18個月，最多展延2年至2029年。然而，新壽6月5日才剛完成變更設計都審，未來仍有許多程序要進行，即便明天就發給新壽建照，並從現在開始興建，如此龐大的量體，3年8個月能夠蓋完包含拿到使照嗎？

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游淑慧也指出，輝達執行長黃仁勳上月宣布好消息時，曾說「地主同意移轉租約」，如今看來並非如此。另外，高雄市長陳其邁先前被問到輝達海外總部落腳北市，是否心碎，他語帶玄機回應「有些事我不能說」，擔憂輝達這件事還有可能被截胡，如果被攔胡，輝達後來到其他縣市去，將對北市府造成重大傷害，面對新壽，市府應拿出最強硬的態度。

蔣萬安說，去年有跟輝達聯繫，並成立專案小組，目前也會定期開會。

據了解，T17建築量體原核定與變更設計皆為一幢兩棟，地上27層、地下2層；T18原核定一幢兩棟，地下1層、最高樓層15層，變更一幢三棟，地下2層、最高樓層地上16層。

市府都市發展局先前表示，都審委員會修正後通過，按北市都市設計及土地使用開發許可審議規則，申設單位應於收受會議紀錄之日起30日內，提送變更設計核定程序；倘因故無法依前項期限辦理，得敘明理由向本府申請展期。

待申設單位檢送修正後圖說後，都發局後續將依委員會決議逐項檢核修正方案，始得辦理核定，俟都審核定後，續由建管處核准建照之變更設計。

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