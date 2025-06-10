分手馬斯克 川普：仍會將星鏈留在白宮

美國總統川普（Donald Trump）。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著全球首富馬斯克（Elon Musk）結束聯邦政府職務，他旗下公司與政府簽訂的合約前景也倍受關注，美國總統川普（Donald Trump）週一（9日）表示，他沒有計劃停止白宮的星鏈（Starlink）的服務，但可能會將特斯拉（Tesla）移走。

《路透》報導，川普表示，他可能會「稍微移動一下特斯拉」，但不會對星鏈這麼做，並稱星鏈是「一項很好的服務」。星鏈是馬斯克旗下SpaceX的一個部門，提供高速寬頻衛星網路。

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川普在今年3月為表達對盟友馬斯克的支持，高調購買了一輛紅色的特斯拉Model S。上週，1名白宮官員表示，在兩人撕破臉後，川普可能會處理掉這輛車。週末，有人目擊這輛特斯拉仍停在白宮。

川普週六（7日）表示，自己無意修復與馬斯克的關係。到了週一則稱，如果馬斯克主動來電，自己不會介意。川普強調，兩人的關係很好，希望對方一切順利。馬斯克也在X平台，一段川普發言的影片下，用一個愛心表情符號回應。

馬斯克上週怒批川普政府的稅收和支出法案「令人作嘔」，隨後兩人持續抨擊對方。馬斯克的反對使共和黨在國會推動川普大而美法案的努力變得更為複雜，共和黨在兩院都只佔些微多數。

自上週四（5日）爭端爆發以來，馬斯克已刪除一些批評川普的社群媒體貼文，其中也包括1則支持彈劾總統的貼文。知情人士透露，馬斯克的憤怒已經開始消退，他們認為，馬斯克可能希望修復與川普的關係。

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