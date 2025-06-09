尚未結束！「下架特斯拉」抗議者繼續向馬斯克施壓

針對馬斯克的示威活動仍在美國上演。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然特斯拉執行長馬斯克辭去美國政府效率部（DOGE）負責人職務，針對他的示威活動仍在美國上演。佛羅里達州德拉海灘、肯塔基州路易斯維爾和喬治亞州迪凱特等城市，計劃週六舉行60場示威活動。

根據《CNN》報導，社群媒體Bluesky的「下架特斯拉」（Tesla Takedown）帳號呼籲，在6月28日週六舉行抗議活動，6月28日也是馬斯克的生日。

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一些反馬斯克的活動已提前展開，上週六約30名不畏陰雨的示威者，聚集在華盛頓特區喬治敦附近的特斯拉展廳外舉行活動。

據當地聯合組織者克努森（Melissa Knutson）和斯蒂芬斯（Sara Steffens）稱，參加「下架特斯拉」運動的人數，遠低於上週在馬里蘭州羅克維爾的200人。她們指出，參加人數較少的原因包括天氣原因和驕傲月活動。

抗議者表示，即使馬斯克離開了DOGE，也沒有停止抗議的打算。（歐新社）

「下架特斯拉」運動始於2月中旬，當時馬斯克還在參與DOGE計劃。參與該運動的多位抗議人士表示，就算馬斯克退出DOGE、與川普關係轉變為緊張，也不意味著該運動會在短期內結束。

據「下架特斯拉」網站稱，該運動呼籲人們「賣掉特斯拉，拋售庫存，加入抗議隊伍」，強調「阻止馬斯克將有助於拯救生命，保護美國的民主」。

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