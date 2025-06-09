聯邦銀打詐頻出招 6/11起封鎖虛擬幣交易所約定轉帳

聯邦銀打詐頻出招，11日起封鎖虛擬幣交易所約定轉帳。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行打詐再出招，公告將封鎖虛擬貨幣交易所約定轉帳，自6月11日起，不但臨櫃停止受理「虛擬通貨平台入金帳號」設定臺幣約定轉入帳號的申請，原本已設定約定轉入帳號的民眾，自8月11日起也停止提供相關服務。換言之，未來相關轉帳，僅能採非約定、依據限額臨櫃個案辦理。

聯邦銀行積極打詐，近日大動作不斷，包括自7月1日起，針對存戶申請定期存款中途解約，若存戶本人無法親自到行辦理解約，要求應委託第三人持委託書辦理，且中途解約的款項，無法直接領取現金，應將解約款項存至存戶「本人」的活期存款帳戶後再運用。

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不僅如此，對於虛擬貨幣的購買，目前投資人普遍使用遠東銀行、凱基銀行、台北富邦3大託管銀行的帳號，繼中華郵政在3月底公告，終止虛擬通貨平台入金帳號服務後，聯邦銀行也公告，自6月11日起，終止該行約定轉入「虛擬通貨平台入金帳號」服務，限制管道包括自動櫃員機、個人網路銀行、聯邦行動銀行及電話銀行。

聯邦銀行進行的業務調整，主要根據《虛擬通貨平台入帳帳號規則表》，針對台北富邦銀行「28181開頭」、凱基銀行「5286、5460、5541開頭」，遠東銀行「1020、1022、1024、1032、1033、1034、1036開頭」等，目前在台交易所普遍使用的託管銀行帳號，不但停止受理設定約定轉帳，原本已設定的約定轉帳，8月11日起，也不再提供約定轉帳服務。

事實上，不只郵局、聯邦銀行限縮虛擬貨幣的轉帳服務，多家銀行也已研議辦理，主要原因在於，「約定帳戶」成為警示戶的比例太高，詐團引導受害民眾至銀行辦理「約定帳戶」，在完成設定後不久就遭詐騙，且大筆存款均轉入虛擬貨幣帳號，不但後續調查困難，更已違背銀行提供約定帳號服務的初衷。

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