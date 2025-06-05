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法官捲走12億逃往日本 北京氣瘋刪報導

2025/06/05 20:12

中媒披露，北京一名年輕助理法官白彬捲走數億人民幣的鉅款，全家潛逃日本。（圖為中國社交平台流傳的白彬照片）中媒披露，北京一名年輕助理法官白彬捲走數億人民幣的鉅款，全家潛逃日本。（圖為中國社交平台流傳的白彬照片）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中媒《財新》披露，北京第三中級人民法院一名年輕助理法官在中國「五一」假期前，帶著數億人民幣的執行款，攜家帶眷潛逃日本。消息人士稱，該案涉案金額或達3億人民幣（約台幣12.5億）。這則報導已被下架，微信仍見相關討論，中國網友直呼：「實現財富自由」、「勇敢的人先享受人生」。

根據《財新》報導，這名涉案助理法官名叫白彬，山西忻州人，90後，2014年起進入北京三中院執行局工作，案發前任執行助理法官。官階雖不高，卻因執行工作流程的系統性漏洞，實際掌握巨額資金流向的關鍵權限。

接近案件的人士說，白彬今年初曾向法院提出辭職，一直未獲批准。他利用職務之便通過線上系統偽造的執行單，將執行款逐筆轉入其控制的境外帳戶。案發前，白彬已完成資金轉移並獲得希臘國籍，其外逃目的地可能是希臘。

據悉，白彬東窗事發的原因是女友向閨蜜炫耀海外計劃，被人舉報。白彬獲知後，「五一」前全家逃往日本，目前人在哪裡尚不得知。

關於涉案金額部分，外界流傳涉案金額為1.3億人民幣（約台幣5.4億）或2億人民幣（約台幣8.3億），還有傳言接近3億人民幣。多名受訪者爆料，這筆鉅款是來自某個或多個非法集資詐騙案的執行款。

所謂執行款指的是，法院在執行判決時，代收被執行人支付的賠償、罰金、評估費等各類款項，之後再劃撥給勝訴一方。雖然中國最高法院2017年起已明確執行款「一案一帳、專款專付」，在實務操作中存在系統內控不嚴、流程失控的現象。

白彬事發後，時任北京西城區委常委、紀委書記、監委主任朱平，已於5月底「空降」北京三中院，並於5月30日出任副院長。

財新的報導刊出數小時後已被下架，文章仍在微信間流傳，中國網友直呼：「實現財富自由」、「好機智的法官」、「勇敢的人先享受人生」、「世上無難事，只怕有心人」。

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