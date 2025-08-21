晴時多雲

4口家庭年所得低於164萬、租屋青年所得62.6萬 免納綜所稅

2025/08/21 15:47

行政院長卓榮泰表示，租屋青年所得在62.6萬元以下、4口家庭年所得在164.1萬以下，以及三代同堂年所得在212.4萬元以下，都免繳綜合所得稅。（記者劉信德攝）行政院長卓榮泰表示，租屋青年所得在62.6萬元以下、4口家庭年所得在164.1萬以下，以及三代同堂年所得在212.4萬元以下，都免繳綜合所得稅。（記者劉信德攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天通過明年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰表示，為增加民眾家庭可支配所得，政府減稅減負擔，租屋青年所得在62.6萬元以下、4口家庭年所得在164.1萬以下，以及三代同堂年所得在212.4萬元以下，都免繳綜合所得稅。

卓榮泰今天出席院會後記者會表示，明年起民眾申報綜合所得稅時，政府將提高基本生活費、免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額，並且上調課稅級距金額，增加育兒家庭的幼兒特別扣除額，並將租屋族的租金支出加大扣除金額且改列特別扣除額。

卓榮泰說，每個人的基本生活費會調高3000元，長照特別扣除額在修法完成後也會調高到18萬，換句話說，租屋青年年所得在62.6萬元以下、4口家庭年所得在164.1萬以下、三代同堂年所得在212.4萬元以下都免繳綜合所得稅。

