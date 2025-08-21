硬推電子支付傷感情？ 統一羅智先︰icash pay先做好生態再跨出去

統一（1216）集團今天與中國信託銀行發行「uniopen」聯名卡，統一集團董事長羅智先（右２）表示，「uniopen」被定位為是整合集團內部各單位運作模式的關鍵「鑰匙」，集團藉由「uniopen」平台進行一次難得的內部大整合，以取代過去各單位獨立運作的模式。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）集團今天與中國信託銀行發行「uniopen」聯名卡，統一集團董事長羅智先表示，「uniopen」被定位為是整合集團內部各單位運作模式的關鍵「鑰匙」，集團藉由「uniopen」平台進行一次難得的內部大整合，以取代過去各單位獨立運作的模式。

羅智先形容，「uniopen」聯名卡不僅僅只是一張信用卡，一張金融的支付工具它更是一個連結，對內來講，它連結了過去所有集團的活動，還有所有的資源，將各單位逐步融入此平台是一項龐大工程，但預期過程中將產生許多新的火花。

對外則開啟了一個新的連結，讓社會大眾可以更加認識統一集團以及所提供的各項各項的服務，最終目標是因應消費者自由時間增多的趨勢，主動為他們提供更多服務，協助處理生活中的事務。

談到統一集團在電子支付市場的佈局，他說，icash pay電子支付仍在摸索消費者為什麼要使用像icash pay這種電子支付，而不去使用其它的支付工具，統一目前投入很多力你在自己的場域做測試。

在我們自己還沒有很確定、尚未成熟的時候去干擾外界，加入了外界，萬一沒辦法達到預期的效果，其實都蠻「傷感情」的，所以統一情願自己先把它做好，確定成功模式後再跨出去。

至於統一超商openpoint雖然有高達1800萬會員，但願意付費訂閱的會員初期目標僅設定為5萬名，達到此數量後將暫時停止招募，「5萬是一個理想的樣本數（sample size），有助於內部進行有效管理」。

他說，要把目標數衝高並不困難，但統一超商現階段希望把這5萬名會員視為「種子用戶」，好好去跟他們互動一段時間，徹底了解一下為什麼他們願意付費加入會員，「相較於單純追求龐大的會員數量，統一更重視會員的實質意義與互動品質」。

