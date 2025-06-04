焦點股》台積電：魏哲家喊話奏效 上攻千元

魏哲家喊話奏效，台積電飆漲達985元（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家昨信心喊話，股東會釋出展望「生意很好」樂觀訊息，並鼓勵大家多買台積電股票，帶動今股價開高走高，以974元開盤，截至10點45分為止，股價最高飆漲達985元，大漲35元、漲幅3.68%，市值重返25兆元之上，達25.54兆元，並拉抬半導體類股漲幅逾3%。

魏哲家昨首度主持股東會，展現幽默、風趣、自信、果斷等企業領袖特質，贏得小股東肯定。他指出，儘管近期關稅與新台幣升值變數大，台積電看好AI，受惠AI對先進製程仍需求強勁，今年營運展望不變，也就是全年營收仍維持以美元計約年增24%-26%。

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對於匯率與關稅的難題，魏哲家表示，這都不是台積電可主導，但分別會影響獲利、經濟，他仍信心滿滿地說，台積電沒有別的辦法，就是努力做，技術維持世界第一，現在生意很好，「賣我們應該有的價值」，暗示對先進製程漲價之意；關稅對台積電影響不大，因是出口商，但最怕全球經濟下滑。

台積電赴海外投資設廠，機密技術是否會有外流風險，魏哲家也肯定告訴股東「不會」；並澄清赴中東設廠是謠言，沒有去設廠的需求。他也強調，台積電未來5-10年非常好。目前AI產能仍供不應求，台積電擴產很小心審慎，今年營收與獲利可創新高，可為股東創造更大價值。

美股週二上漲，台積電ADR上漲1.42%，大客戶之一的輝達重登美股市值王，台積電股價在買盤簇擁下，也開高走高。

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